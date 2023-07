A csapatok többnyire még pihenőn vannak, a 2023/24-es bajnoki szezon augusztus 27-én kezdődik. A Kisalföld Khéner Lászlóval, az MLSZ Komárom-Esztergom vármegyei sportigazgatójával beszélgetett az elmúlt idény mérlegéről, a teljesítményekről és a képzésekről. Szó esett a változásokról, a támogatásokról, az utánpótlásról és a női fociról is.

– Milyen „előjelekkel” kezdődött el a 2022/2023-as megyei labdarúgóidény? Hol tartanak most?

– Minden bajnoki év úgy indul, hogy a nevezéseknél van egy-két megszűnő és általában ugyanennyi újrainduló csapat. Fontos, hogy stabil klubok legyenek, és ha elkezdenek egy bajnokságot, akkor év közben ne lépjenek vissza. A számításaink nagyjából bejöttek, melyek lehetnek a dobogóra esélyes csapatok. A 2023/2024-es bajnoki idényre a nevezési határ­idő június 30-án lejárt. A felnőttcsapatok száma nem változott, viszont az utánpótlás-korosztályé 8 csapattal bővült. A Zsámbéki SK kiesett a harmadosztályból, a megyében folytatja, a Nyerges­újfalui SE-nek pedig nem sikerült az osztályozón kiharcolni a feljutást.

Khéner László, az MLSZ vármegyei igazgatója - Fotó: Kiss t. József

A bajnokság ugyan csak augusztus végén kezdődik, de a megyei kupában és a Magyar Kupában is érdekeltek megyei csapatok. Utóbbiban négy megyei alakulat – Esztergom, Lábatlan, Tata és Tát – is az országos főtáblára került. Utóbbiak már augusztus elején pályára lépnek. A női futball is szépen fejlődik, négy korosztályos bajnokságban indítottunk csapatokat, korábban ez három volt.

– Melyek a legfontosabb képzések, fejlesztések a vármegyében?

– Mindegyik fontos, hiszen képezzük a játékvezetőket – akikből a díjemelés ellenére hiány van –, de az edzőket és már jó pár éve az amatőr sportvezetőket is. Létesítményeink állapota szerencsére évről évre javul. Az elmúlt 13 esztendőben nagy fejlődésen mentek keresztül a klubok, alig van olyan sportszervezet, amelynek pályáján ne történt volna fejlődés. Az MLSZ próbál minden segítséget továbbra is megadni az amatőr egyesületeknek, hiszen a különböző díjtételek 90 százalékát továbbra is átvállalja a szövetség – hangsúlyozta a sportvezető. – A tao (társasági adó) pályázati rendszer továbbra is működik, lehet pályázni működési költségekre és infrastruktúra-­fejlesztésre is.

– Milyen színvonalú volt az elmúlt évi bajnokság, tapasztaltak-e „kiugró” csapat-, illetve egyéni teljesítményt?

– A Nyergesújfalui SE eljutott az amatőr kupa döntőjéig, ami nagy teljesítmény. A Felsőzsolca csapatával játszottak a fináléban, sajnos kikaptak, de így is bravúrt hajtottak végre, hiszen bejutottak az országos döntőbe. A bajnokságokban kiélezett volt a küzdelem a dobogóért, a bajnoki címért. Az év legjobb szakembereit, gólkirályait minden évben díjazza az igazgatóság. A felnőtt- és utánpótlás-bajnokságok mellett öregfiúk-bajnokságot is szervezünk, valamint két éve elkezdtük a Kistelepülések Labdarúgó Tornáját, ahol olyan községek csapatai lépnek pályára tornarendszerben, ahol a lakosságszám miatt nem tudnak nagypályás csapatot kiállítani. A női labdarúgás ugyancsak fejlődési pályán van, egyre több sportszervezet foglalkozik már a szakággal, ami bizakodásra ad okot.

Bízom benne, hogy azok a klubok, amelyek az elmúlt szezonban visszaléptek és most újra indulnak, a 2023/2024-es bajnokságban stabilizálni tudják a helyzetüket és szezon közben nem lépnek ki. Nagy változás nem lesz, fontos, hogy legyünk inkább kiszámíthatók. Pozitívum a sportszervezetek számára, hogy figyelembe vettük a demográfiai adatokat és az ezzel kapcsolatos kéréseket, néhány utánpótlás-korosztály esetén a gyerekek megtartása érdekében rugalmasabb lett a versenykiírás, ezzel lehetőséget biztosítunk, hogy a kisebb lélekszámú településeken is több utánpótlás-korosztályt tudjanak kiállítani.

A vármegyei I. osztályú bajnokság a terveink szerint hosszú idő után újra 14 csapatos lesz. Izgalmasnak ígérkezik a következő szezon.