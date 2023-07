Megismételte az egy évvel korábbi szereplését a Hotel Lajta Park megyei harmadosztályú csapata, mivel ismét megnyerte csoportjában a bajnokságot, de ezúttal sem vállalják a magasabb osztálybeli szereplést. A csapat 75 rúgott és mindössze 15 kapott góllal zárta a 24 bajnoki mérkőzést, amelyeken Horváth Rajmund 16 góljával volt a legeredményesebb játékos.A csapat sorozatosan nyeri meg a bajnoki címeket a harmadik osztályban. Az elmúlt évtizedben hat alkalommal végeztek az első helyen, de mindig maradtak a jelenlegi szinten. Baráti társaságról lévén szó az utánpótlás-nevelést nem sorolták a feladataik közé, így a versenykiírás követelményeinek sem felelnek meg ahhoz, hogy előbbre lépjenek.

– Az idei bajnokság már a tizedik szezonunk volt Hotel Lajta Park néven – indította beszélgetésünket Horváth Antal, az egyesület elnöke, játékosa, mondhatni mindenese. – Sajnos a végén történt egy szépséghiba, kikaptunk Győrújfalun. Ez egyetlen vereségünk ellenére is tízpontos előnnyel végeztünk az élen.

Igazi baráti társaságként a szabadidejüket töltik együtt a zöld gyepen.

– Önköltséges alapon focizunk, s valóban azért áldozunk anyagiakat is, hogy játszhassunk – folytatta az elnök. – Nekünk pályát kell bérelni, utazni, igazolni kell, tehát a további utánpótláscsapat fenntartását és működtetését nem tudjuk felvállalni. A létszámösszetételt tekintve is vannak közöttünk az idősebb korosztályhoz tartozók, és persze vannak fiatalok is, de mindenki a saját szórakozása érdekében jelentkezett játszani. Évről évre nehezebb önfenntartó csapatként részt venni a bajnokságban és ezúton is szeretném megköszönni szponzorainknak, a Máriakálnok Sportegyesületnek és a csapat tagjainak is, hogy szabadidőnket a labdarúgás szeretetében tudjuk eltölteni. Az új igazolásokból ketten térdsérülést szenvedtek a tavaszi szezon elején, így gyengébb támadójátékkal, de annál stabilabb védekezéssel fejeztük be a bajnokságot. Utolsó mérkőzésünk egy búcsúmeccs volt Bezenyén, ahol Németh Ádámot búcsúztattuk, aki a harmincéves labdarúgó-pályafutása alatt csak a mérkőzésen érintett két csapat színeiben játszott. Úgy gondoltuk, hogy így méltó keretet tudunk biztosítani e hosszú pályafutás befejezésének.

Újabb tapasztalatokkal felvértezve céljuk a következő bajnoki cím megszerzése.