Értékel a mosonmagyaróvári mester

Gyurka János, a Motherson-Mosonmagyaróvár vezetőedzője: „A válogatott a teljesítményével megmutatta, hogy a magyar utánpótlásképzés, a klubmunka és az NB I-es versenyeztetés, amiben a lányok részt vesznek helyes út. Nagyon jó érzés volt szurkolni nekik és örülök, hogy ennek Emi is részese volt. A lányok most elérkeztek egy fontos mérföldkőhöz, ahol már az lesz a fontos, mennyi játékidőt kapnak a csapataikban, hogyan fejlődnek tovább az évek alatt. Jó látni, hogy mennyire sikeréhesek, akarnak és küzdenek, ezt kell hosszú távon továbbvinni. Emi mögött egy nagyon komoly időszak van, hiszen a klubmunka után rögtön belevágott a válogatott felkészülésbe, majd két nemzetközi tornán is szerepelt. Több mint egy éve folyamatos munkában van. Persze kapott néhány nap szünetet, viszont utána ő is belevág, igaz kicsit másjellegű munkával, más tempóban, kicsit könnyítve az elején, hiszen semmiképp sem szeretnénk kockáztatni egy esetleges sérülést. Oda fogunk figyelni rá, elvégzi a napokban a felméréseket ő is, akkor kapunk teljes képet az állapotáról és ezekhez mérten fogjuk megtervezni a felkészülést.”