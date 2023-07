Húsz évvel ezelőtt, 2002/03-ban kiegyensúlyozatlan volt az Unicentrál megyei I. osztály színvonala, a kimondottan izgalmas és színvonalas mérkőzések mellett egyáltalán nem voltak ritkák az öt-hat gólos győzelmek, sőt, a bajnokcsapat volt, hogy tizenöt góllal terhelte meg egy mérkőzésen ellenfele kapuját. A pontvadászat végére két- esélyessé zsugorodott a bajnokság, a bajnoki címért tartó hatalmas versenyfutás végén a remeklő Integrál-DAC egyetlen ponttal megelőzte a kiválóan küzdő abdai gárdát.

Meggyőző teljesítménnyel, teljesen megérdemelten végzett az élen a nádorvárosi csapat és léphetett ezáltal magasabb osztályba, az NB III-ba. A gólkülönbsége egészen fantasztikus volt: 131–16. Érdekesség, hogy az ezüstérmes abdai csapat is száz gól felett lőtt (116).

A legtöbb találatot a DAC színeiben szereplő Czetti Balázs és az abdai Tóth Norbert érték el, így ők lettek a gólkirályok.

Győrött, az Integrál-DAC sporttelepén a Tét elleni mérkőzés előtt – majd a meccsen is (10–1) – gálát rendeztek az utolsó fordulóban. Régen volt rá példa, hogy bajnokcsapatot ünnepelhettek a patinás klubnál és régen volt az is, amikor 1200 néző látogatott ki a Pápai úti sporttelepre.

– Az első szó a gratuláció a játékosoknak. A második pedig köszönet mindazoknak, akik az első szóra önzetlenül segítették munkánkat és két éve töretlenül bíztak abban, hogy ezt a nagy múltú csapatot a tolatóvágányról jó irányba kormányozzuk – nyilatkozta Horváth Dénes vezetőedző a bajnokság végén.

A gálára meghívták a klub korábbi NB I/B-s csapatainak több kiválóságát is.