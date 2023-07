A megyei harmadosztályú Hotel Lajta Park Bezenye elleni bajnoki mérkőzésen búcsúztatták el az aktív labdarúgást befejező Németh Ádámot, aki pályafutása alatt döntő részben csak ebben a két együttesben futballozott.Németh Ádám idén januárban elmúlt 45 éves, de amikor szükség volt a játékára, mindig a csapat rendelkezésére állt. Tavasz végén úgy érezte, hogy a munkája és a kora már nem nagyon engedi meg a rendszeres szereplést.

– Rendkívül szorgalmas és hasznos tagja volt a csapatunknak – emlékezik Horváth Antal, a Hotel Lajta Park együttesének vezetője, akivel az elmúlt tíz esztendőt együtt töltötték el a csapatban és hat alkalommal is aranyéremmel zárták a bajnokságot. – Bezenyéről igazolt át hozzánk. Már ott is nyertek bajnoki címet, így örültünk az érkezésének. Hamar beilleszkedett a csapatunkba, ahol középpályásként szerepelt. Akár kezdőként, akár csereként számítottunk rá, mindig a rendelkezésünkre állt.

A 32 éves pályafutása alatt több száz bajnoki mérkőzésen szerepelt, a tőle elvárható szinten kivette részét a góllövésből is, de ahogy Németh Ádám elmondta: ez utóbbi inkább a csatárok feladata volt.

– Négyéves koromban megszöktem az oviból és hol máshol, mint a focipályán találtak rám – idézte fel gyerekkori emlékeit Németh Ádám. – Szülőfalumban, Bezenyén serdülőként lettem igazolt labdarúgója a csapatnak és huszonkét évig középpályásként játszottam. Ez idő alatt rengeteg élményben volt részem mind az ifjúsági, mind felnőttbajnokságban.

Huszonnyolc évesen aztán nagy kihívás elé néztek jóbarátjával, Benkovich Zsolttal. A futball mellett elvállalták a Bezenye SE vezetői tisztségét. A megyei III. osztályban bajnokságot nyertek, majd a megyei II. osztályban ezüstérmesek lettek. Ezek után a szövetség felkérte csapatukat a megyei I. osztályban indulásra, de hosszas gondolkodás után nem fogadták el a felkérést. Ez lett volna a legmagasabb szint, amelyet pályafutása alatt elérhetett volna.

– Az akkori körülményeink egy ilyen kis településen nem engedték meg, hogy felelősséggel vállaljuk a megyei első osztályt, így a felkérést visszamondtuk. Sajnos a sérülések engem sem kerültek el, egymás után két súlyos térdsérülésem volt, amelyekből nehezen sikerült a visszatérés. Már harmincöt éves voltam, amikor úgy éreztem, váltanom kell. A baráti társaságból alakult Hotel Lajta Park csapatához igazoltam. Ekkor még nem sejtettem, hogy mennyi sikeres évben lesz részem. Tíz év alatt hat bajnoki aranyérmet szereztünk. Ezúton is szeretném megköszönni játékostársaimnak, edzőimnek és a szurkolóknak a biztatást. Külön köszönöm feleségemnek, családomnak, hogy mindig mellettem álltak. Ebben a korban és ennyi év után is nehezen hoztam meg a döntést, de elfogadom, hogy ezután már csak a pálya széléről biztatom majd kedvenc csapataimat, a Bezenye és a Lajta Park együttesét.