„Ma már ebben a korosztályban futballozna Dominik is, akivel, ha nem is találkoztam gyakran, tudom, hogy tisztességtudó, jóravaló gyerek volt – mondta a börcsi egyesület elnöke, Sinkó István. – Rettenetesen sajnáljuk, ami történt, igyekszünk ezzel a tornával ápolni az emlékét. Sokat elmond, hogy olyan korábbi csapattársak is eljöttek, akik már nem is nálunk játszanak.”