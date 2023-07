Mindenki jól van, egészséges, persze a kihagyás miatt itt-ott picit fáj, de ez természetes, hiszen a kéthetes pihenő után mindenkinek újra hozzá kell szoknia a terheléshez. A korábbi sérültek – Tomcsányi Benedek és Kardos Botond - is jól vannak, terhelhető a sérült testrészük. Jó hangulatban telik a tábor, a gyakorlatok elemeit hozzuk vissza, az erősítésen és a képességfejlesztésen van a hangsúly, de már van, aki új elemeket is gyakorol. Az edzés mellett egy kis pihenés és mentális felrázás céljából már strandoltunk is a tengernél és a bazársorra is ellátogattunk. Nagyon jól felszerelt itt a terem, a szállás is mellette van, egy kicsit hasonló a tatai edzőtáborhoz. Óriási dolog, hogy a törökökkel együtt edzhetünk, ez külön motiválja a fiúkat, mi edzők pedig próbálunk ellesni minden apró részletet, és hogy mit csinálnak másként, igaz, az olimpiai bronzérmes, Európa- és világbajnokkal tűzdelt csapat is hozzánk hasonlóan készül.