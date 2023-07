Az SKC legújabb légiósa egyetemi éveiben folyamatosan növekvő szerepet kapva egyre jobb és jobb statisztikákat produkált a Louisiana Tech Bulldogs csapatában – ahol annak idején bizonyos Karl Malone is játszott –, az utolsó szezonjában 12,5 pontos, 3,7 lepattanós és 2,5 gólpasszos átlagot ért el.

Az előző évadban előbb az NBA G-League bajnokságában próbált szerencsét, majd a több játéklehetőség reményében februártól már az angol bajnokságban szerepelt. A Cheshire Phoenix gárdájában meccsenként átlagban bő 28 percet a pályán töltve 14,5 ponttal, 4,8 lepattanóval és 2,8 gólpasszal segítette csapatát. A bajnokság végén volt 35 – 5/7-es triplamutatóval –, 26 és 24 pontos mérkőzése egyaránt.

A soproni együttes új szakvezetője, Bors Miklós az új játékossal kapcsolatban kiemelte: a számait, statisztikáit látták, de az emberi oldaláról is próbáltak információkat szerezni róla, ezek után döntöttek a szerződtetéséről. A vezetőedző hozzátette: fontos volt, hogy a 193 centis Pollard mellett csapat a másik külső pozícióban szereplő légiósa se legyen a posztjához képest túl alacsony.

"A róla megnézett felvételek alapján úgy láttuk, amellett, hogy távolról is veszélyes a gyűrűre, jól is bontja a védelmet, és az összjátékból, a társak kiszolgálásából is ki tudja venni részét. Elsősorban kettes posztra igazoltuk, de ő úgynevezett combo-guard játékos, aki ha kell, irányítani is tud" – mondta az új szerzeményről Bors Miklós.