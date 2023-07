A zöld-fehérek az augusztusi idénynyitóig, öt nemzetközi mérkőzésen, valamint egy hírverő találkozón lépnek pályára. Az első összecsapásán már túl is van a csapat, amelyet a szlovén bajnok otthonában, sikeresen vívott meg. Dörnyei Balázs vezetőedző elégedett volt a játékosok teljesítményével az 1–0-ás győzelmet követően, de természetesen azokat hibákat is észlelte, amelyeket a felkészülés során kell kijavítani. Ennek felmérésére bőven lesz lehetőség, mert a szombati, dunaszentpáli, helyi férficsapat ellen játszandó gálamérkőzés mellett, még négy rangos nemzetközi találkozó vár a győri lányokra. A szlovén bajnok után, többek között, az osztrák és a szlovák bajnok ellen is pályára lép majd az ETO.

A további felkészülési program, július 29., szombat, 15 óra: Dunaszentpál–ETO FC. Augusztus 1., kedd, 17 óra: St.Pölten (osztrák)–ETO FC. Augusztus 4., péntek, 16 óra: Slovacko (cseh)–ETO FC (Telkiben). Augusztus 12., szombat, 11 óra: ETO FC–First Vienna (osztrák). Augusztus 15., kedd, 16 óra: Myjava (szlovák)–ETO FC.