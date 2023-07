A szlovák Futbalové Zákulisie információi szerint egy meghatározó nagyszombati futballista, a helyi élvonalbeli Sparta Trnava rutinos játékosa, Erik Daniel, és a legutóbb Görögországban futballozó egykori ferencvárosi légiós, Michal Skvarka is Győrben köthet ki.

A híroldal úgy tudja, hogy az NB II-es ETO már tárgyal a kiszemeltek ügyében, Daniel esetében a Trnavával, Skvarka ügyében viszont csak a játékossal kell megegyezniük a kisalföldieknek, hiszen néhány napja már nincs klubja a futballistának.

A kétszeres szlovák bajnok és háromszoros kupagyőztes Erik Daniel jelentős élvonalbeli tapasztalattal rendelkezik, a 31 éves cseh-szlovák jobbszélső 302 bajnoki meccset (36 gól, 49 gólpassz) játszott már a Fortuna Ligában, de 24-szer a nemzetközi kupaporondon is megmutathatta már magát. A Nagyszombaté előtt a Spartak Myjava, az MFK Ruzomberok, a Slovan Bratislava, a lengyel Zaglebie Lubin és rövid ideig a cseh Slovan Liberec mezét is viselhette.

A vele kapcsolatos tervekrőlmájusban a Kisalföldben is beszámoltunk:

https://www.kisalfold.hu/helyi-sport/2023/05/elso-ligas-jatekosok-erkeznek-az-eto-hoz-kovacs-krisztian-paksra-tavozik

Skvarka neve nyilván ismerősebben cseng Magyarországon, hiszen 2019 és 2021 között erősítette a Ferencvárost, ahol bár nem tudott alapemberré válni, a csapattal két bajnoki címet nyert, és bejutott az Európa Liga, valamint a Bajnokok Ligája csoportkörébe is a zöld-fehérekkel. A 30 éves, 2-szeres szlovák válogatott támadó középpályás az FTC után a lengyel Wisla Krakkónál és a görög APO Levadiakosznál is megfordult, de legnagyobb sikereit a zsolnai MSK Zilinával érte el, kétszeres szlovák bajnoknak és csapatkapitánynak is mondhatta ott magát.

(Forrás: csakfoci.hu)