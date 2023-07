Bejelentette második nyári igazolását a Credobus Mosonmagyaróvár NB II-es csapata.

A 25 éves Szabó Bence igazolt a Lajta partjára.

A támadó Székesfehérváron ismerkedett meg a labdarúgással, majd a Puskás Akadémia korosztályos csapatainál pallérozódott.

A 2017/18-as szezonban a Videoton színeiben mutatkozott be az első osztályban. Ezt követően magára ölthette a DVTK, a DVSC, valamint a ZTE mezét is az élvonalban.

Zalaegerszegről a szlovén másodosztályban szereplő Lendva csapatához került kölcsönbe, ahol meghatározó játékosa tudott lenni az együttesnek.

Szerződésének lejártával nemrégiben a Credobus Mosonmagyaróvár mellett kötelezte el magát 2 évre.

A kék-fehérek már korábban közölték, hogy hozzájuk igazolt Nagy Patrik a Gyirmót FC Győrből és további erősítéseket is terveznek.