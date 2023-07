„Nem felejtjük a volt játékosunkat, s ezzel a tornával is szeretnénk megemlékezni róla. Ahogy azt egy évvel ezelőtt is elmondtam, Dominiket rendkívül rendes, mindig vidám gyerekként ismertük meg, s a pályán is nagyon ügyes volt. Tavaly került volna fel a serdülőből az U19-be, emiatt épp ez a korosztály lép majd pályára a szombat délelőtti tornán” – mondta Horváth Csaba, a Börcs technikai vezetője.

A 8.45 órakor kezdődő eseményen kétszer 25 perces találkozókon a börcsi fiatalokon kívül az Öttevény, az Abda és a Dunaszeg korosztályos csapatai lépnek pályára. A két győztes játszhat majd a fináléban, az eredményhirdetés a tervek szerint 13 órakor lesz.

„Dominik szülei arra kértek bennünket, hogy a tragédia időpontjában, tizenegy óra után tizennyolc perccel álljon meg egy rövid időre a játék. Természetesen eleget teszünk a kérésüknek, s abban az időpontban egy percre minden csapat, minden néző megáll majd...”

A klub egy fotóval is megemlékezik egykori játékosáról.

„A fényképet, amit a családtól kértünk el, s amúgy az öltözőben helyeztünk el, szombaton egy szép csokor kíséretében kirakjuk az épület elé. A virágot majd mindenképp szeretnénk eljuttatni oda, ahol most Dominik nyugszik, a gyirmóti temetőbe” – tette hozzá a technikai vezető, aki azt is elmondta, délután is lesz kire emlékezni.

„Három órától tartjuk a klub korábbi elnöke, Kleinhoff István tiszteletére rendezett, már hagyományos emléktornánkat. Ő évtizedeken keresztül irányította sikeresen az egyesületet. A tornán a hazai csapaton kívül a pécsi PEAC, a Kunsziget és a Vámosszabadi küzd a helyezésekért.”