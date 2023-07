Belegondolni is szörnyű, mit érezhetett, élt át Dominik édesanyja és családja azon a végzetes napon, amikor az autó, amiben a 16 esztendős fiú és nővére utazott, vonattal ütközött egy vasúti átjáróban tavaly ilyenkor. És persze azt is nagyon nehéz elképzelni, hogy hogyan lehet feldolgozni, hozzászokni, hogy az, aki az életünk része volt, egyszerűen nincs és soha többet nem lehet velünk, mellettünk.

Hiányzik

„Az az érzés, amit Dominik hiánya okoz, semmit, egy szemernyit sem változott, hiába telt el lassan egy év. Nem érzek mást, csak a veszteséget. Boldogtalanok vagyunk, azzá vált az életünk. Nem látok mást minden pillanatban, csak a gyermekemet. Hiányzik, felfoghatatlan, hogy nincs, hogy nem tudom már úgy szeretni. Ha csak egyszer még megölelhetném, magamhoz szoríthatnám... Nem tudjuk, hogyan kell túlélni egy gyerek elvesztését, de meg kell próbálnunk, muszáj” – osztja meg velünk érzéseit Dominik édesanyja, Zita.

Mindenkit megviselt a baleset, engem is

– mondja ezt már Dávid, Dominik bátyja.

Mindenhol ott van

„Diána sincs jól, pedig úgy tűnt, korábban lezárta magában a történteket – veszi át a szót az édesanya. – Soha egyetlen szóval nem utaltunk rá, de magát okolja a történtekért. Iszonyú bűntudata van. Ő vezette az autót, hibázott, de csak abban, hogy nem ismerte az átjárót. Én erőltettem a nyaralást és én akartam, hogy Dominik is velünk jöjjön. Diána gyermeke, az unokánk sokat játszott Dominikkel, imádta, jól emlékszik rá. Többször is kérdezte, hol van, focizik? Azt feleltem neki, remélem, valahol igen. Nimród hároméves, s nemrég próbáltuk elmagyarázni neki, hogy Dominik olyan helyen van, ahonnan már nem jöhet vissza. Végül megértette, s annyit mondott, most már tudja, hogy biztonságos helyen van, s angyal lett. Próbálunk, legalábbis én mindent, ami vele kapcsolatos, hárítani, hogy ne fájjon, de mindenhol ott van... A szobája ugyanolyan, mint régen volt. Sokszor álldogálok a konyhában, s azt várom, hogy elsétál az ablak előtt, beköszön és azt mondja: Szia, anya!” – teszi hozzá elcsukló hangon az édesanya.