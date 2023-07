A fennállásának 30. évfordulóját idén ünneplő Gyirmót FC Győr NB II-es csapata szerdán este a Vasas ellen lépett pályára a Fáy utcában. A kék-sárgák 1-1-es döntetlent értek a tavaly még NB I-es fővárosiak otthonában, akik az nap délelőtt egy másik csapatukkal 5-0-ra kiütötték a szlovák másodosztályú Somorját.

Csizmadia Csaba, a vendégek új vezetőedzője nem volt elégedett a csapata teljesítményvel.

- Összességében nem vagyok elégedett, mert főleg az első játékrészben tompán mozogtunk, voltak kisebb helyzetek, amiből többet kellett volna kihozni. Bántó volt, hogy egy rögzített szituáció után kaptunk gólt, de be kell látni, hogy most vagyunk a felkészülési időszak terhelésének csúcsán, a srácok az elmúlt négy hétben rengeteget dolgoztak, ezért egy kicsit éreztem, hogy belül lesz holtpont is. Sok párharccal tűzdelt jó meccset játszottunk, ami sok tanulsággal szolgált, amikből viszont feltétlenül tanulnunk kell - nyilatkozta a klub honlapján.

A Gyirmót FC Győr legközelebb szombaton 11 órakor az Ajkai Városi Sportcentrumban lép pályára a szintén másodosztályú FC Ajka ellen.