Dr. Barthalos István együttese a Zágrábi Egyetem elleni 18–15-ös vereséggel kezdett, majd a Brnói Egyetemet 21–11-re sikerült legyőzni Perl Zsófia 11 pontjának is köszönhetően. Az ukrán Vasyl Stefanyk Nemzeti Egyetem már nagyobb falatnak bizonyult (10–22). A csoportkört szép győzelemmel zárták a győriek a Minho Egyetem ellen (17–10). A nyolc közé jutásért 19–10-re legyőzték a lányok a Miskolci Egyetemet, a negyeddöntőben azonban a román Pitesti Egyetemtől vereséget szenvedtek (16–22). A lányokat időközben még az ág is húzta, Szűts Boglárka törött ujjal, Bánszegi Borbála pedig napszúrással vállalta a játékot a Madridi Egyetem ellen, a megtizedelt együttes 21–9-re ki is kapott. Zárásként a 7. helyért ismét a Zágrábi Egyetem következett – vagyis keretbe foglaltuk az egész Eb-t –, ezen a meccsen Szűts már nem is tudott pályára lépne, de így is csak egy utolsó másodperces duplával veszítettek (18–20).

„Azt gondolom, teljesen pozitív eredménnyel zártuk az Európa-bajnokságot – kezdte dr. Barthalos István. – A csoportküzdelmek során a címvédő ukránokat is megkaptuk. Kőkemény meccset vívtunk a zágrábiakkal, megleptük őket az elején, utána azonban felőröltek bennünket erőben. A továbbjutás szempontjából a portugál és a a cseh ellenfél volt a kulcs. Jó játékkal, maximális koncentrációval behúztuk azokat a meccseket, a nyolc közé jutásért a jól ismert miskolciak ellen meggyőző fölénnyel nyertünk. Evés közben jött volna meg az étvágy, de akkor már komoly gondjaink volt Szűts Bogi ujjtörése, Bánszegi Bori napszúrása miatt. Boginak ráadásul két helyen törött el az ujja, a hetedik helyért vívott meccsen orvosi tanácsra már nem is tudott pályára lépni, így gyakorlatilag két és fél emberünk maradt. Így is nagyot harcoltak a lányok, le a kalappal előttük, köszönöm nekik az egész szezont, büszke vagyok rájuk.”

Egyénileg Perl Zsófia került közel két címhez, a legértékesebb játékos címről végül négy ponttal ponttal maradt le, a hárompontos-dobó döntőben pedig egy ponttal maradt alul riválisával szemben.