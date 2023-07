A nyáron jelentős átalakuláson átesett ETO első hazai előkészületi mérkőzését vívta az elmúlt hétvégén az angol Wolverhampton Wanderes U21 ellen. A remeknek ígérkező felmérőre Világi Oszkárral az élen az ETO tulajdonosi köre is kíváncsi volt.

A zöld-fehérek játéka kellemes meglepetést jelentett azon győri szurkolók számára, akik a szombat déli rekkenő hőségben is kilátogattak a stadionba és többnyire a lelátó árnyas részeiről szemlélték a meccset.

A hazaiak végig uralták a játékot, előszeretettel és jól alkalmazták a letámadást, többször megzavarva ezzel az angolok kapusát és védőit, akik így nem tudták könnyedén kihozni - vagy nem is tudták - a labdát a saját tizenhatosuk körmyékéről. Egy ilyen "presszingből" született az első gól is: negyedóra játék után Lacza Alex csapott le egy hazagurított labdára, majd közelről a hálóba lőtt. Néhány perccel később hasonló szituációból a kezdővé előlépett, nagy tehetségnek tartott Tóth Rajmund került helyzetbe, a lövését bravúrral védte a vendégek kapusa. Az első félidő legvégén Claudiu Bumba bal oldali beadására Szépe János érkezett középen, aki fejjel közelről a hosszú sarokba csúsztatott. Ezzel mint kiderült, beállította a mérkőzés végeredményét is.

Feltűnő volt, hogy minden szép vagy eredményes megmozdulást tapssal méltatott a publikum. A jó teljesítmény mellett ehhez valószínű, az is kellett, hogy most csak a fanatikusok voltak jelen, a klubot és a játékosokat gyakran kritizálók ezúttal (még) otthon maradtak. A szerethető játékért a szurkolók egyébként vastapssal búcsúztatták a fiúkat a lefújás után. Felhangzott a "Hajrá, Győr!" is, háromszázan pozitív hangulatban indulhattak haza ebédelni.

Túlzott következtetéseket persze nem szabad levonni ebből a kilencven percből, hiszen a nevében is benne van, a bajnokságra való felkészülés része volt mindkét fél számára. A látottak alapján azért a győri drukkerek joggal bizakodhatnak. Ez egy sokkal erősebb játékoskeret, mint a tavalyi volt és a hírek szerint három-négy futballista érkezése még várható is a közeli napokban.

A vendégek honlapja (wolves.co.uk) is foglalkozott nagy vonalakban a mérkőzéssel. Néhány szót ejtettek az ETO-ról is, mint négyszeres magyar bajnokról, amely jelenleg a másodosztályban szerepel, így a 21 éven aluli Farkasok kemény próba elé néztek. Mivel a csapat számos kezdő játékosa az első csapatnál készült, James Collins olyan csapatot állított össze, amelyben többen a 18 év alattiakat képviselték. A Wolves szerda délelőtt a Budapest Honvéd ellen játszik, majd visszautazik Nagy-Britanniába, hogy hazai környezetben készüljön tovább a bajnokságra.

Az ETO legközelebb a hétvégén lép pályára, valószínű, a kettéosztott keret játszik: szombaton 11 órakor Somorján az Al-Gharafa, illetve ugyanebben az időpontban Győrött a Baniyas SC ellen.