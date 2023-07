Varga Zsófia Ajkán ismerkedett meg a kosárlabdával, tehetségére viszont hamar felfigyelt Nagykanizsán Gábor Erzsébet, akitől az alapokat kapta. Nagykanizsán végezte el az iskolákat, majd Zalaegerszegre igazolt, ahol sikerült kiharcolni az NB I-es tagságot, fél év múlva pedig már az akkor is jó erőkből álló Sopronba került. Itt további egy évet húzott le, bajnokságot és kupát nyert a zöld-sárgákkal, innen került vissza Zalaegerszegre, ahol végül négy szezonon keresztül erősítette a csapatot.

A zalai évek után Győrbe igazolt, ahol bejött a számítása, egyből az első idényében döntőbe jutott és ezüstérmet nyert. Varga összesen nyolc szezonon keresztül erősítette a győrieket, a magyar bajokságban 138 alkalommal lépett pályára zöld-fehérben, ezalatt két magyar bajnoki ezüstöt és két bronzot nyert, amihez társul még két Magyar Kupa-bronz is.

A játékos a válogatottban is szép karriert tudhat magáénak, ahol 75 alkalommal képviselte Magyarországot. Legjobb eredménye egy Európa-bajnoki 7. hely, aminek a megszerzése után vissza is vonult a válogatottól 2019-ben.

„Minden sportolónak megfordul egyszer a fejében, hogy abbahagyja a profi sportot, és engem is foglalkoztatott a kérdés így harminc fölött. Igazán akkor fordult meg először a fejemben, amikor bajnoki döntőbe kerültünk az előző szezonban. Amikor idekerültem a 2015/16-os idényben, akkor is egy ezüsttel kezdtem, és úgy gondoltam, mi lenne, ha ezüsttel is fejezném be. Ezzel keretbe foglaltam a győri pályafutásom – kezdte Varga Zsófia. – A családom végig mellettem állt, hoztak-vittek Ajka és Nagykanizsa között a kezdetekkor, úgyhogy a legnagyobb köszönet nekik jár. Gábor Erzsébet volt a nevelőedzőm, és aki ismeri, az tudja, hogy elég határozott és kemény személyiség. A második köszönet egyértelműen neki jár. Mindent tőle tanultam, a határozottságot, valamint hogy nem lettem egy puha csaj. Nagy köszönet Fűzy András elnöknek, aki mindenben támogatott, bármilyen kérésem, óhajom-sóhajom volt, azt ő teljesítette. Azért is hatalmas köszönet illeti, hogy mikor mondtam neki, szeretnék a csapat és a kosárlabda körül maradni a visszavonulás után is, ebben is támogatott.”

Varga Zsófia bajnoki döntővel búcsúzott az aktív játéktól.

Fotó: Nagy Gábor

Fűzy András így búcsúzott el a játékostól: „Ha Bütyire gondolok, mindig mosoly szökik az arcomra. Nyolc éve tagja az UNI Győr családunknak, igazán példaértékű a kapcsolatunk. A mai sportvilágban ritka, ha egy játékos ennyi időt eltölt egy állomáshelyen. A hűség, az összetartozás és az őszinteség szavai jutnak eszembe erről a történetről. Csak a köszönet hangjával szólhatok Zsófiról, kitűzve a célzászlót minden játékosunknak: csak úgy, ahogy Zsófi csinálta. Mi itt leszünk, készen állunk. A klubtörténelem gazdagabb lett egy újabb kimagasló fejezettel. Mindent köszönök Bütyi! Ölel Baskan!”