Az NB III-ba visszakerült Caola SC Sopron tulajdonosi köre és szakmai vezetése a nyári szünetben nagy erőfeszítéseket tett egy ütőképes gárda létrehozására. A felkészülést is korán, június végén kezdték Bücs Zsolt vezetőedző felépített edzésterve alapján.

A felkészülés alatti jó hangulatra jellemző volt, hogy többen vállaltak még pluszmunkát. Az igazolások egy kivételével – még egy kapusra van igény – lezárultak. Tizenegy játékos érkezett, Kocsis Barnabás (Kaposvári Rákóczi), Sipőcz Bence, Ignácz Milán, Szabó Tamás (mindhárom ETO Akadémia), Szalka Máté, Acsádi Bence, Kenesei Soma Ausztriából, Reseterics Bálint (Király SE Szombathely), Végh Károly, Schmaler Máté (Fehérvár FC) és Borsetzki Marcell (Petőháza).

Négy játékos távozott: Kovács Alex (Vitnyéd), Kovács Dominik (Zalalövő), valamint Kovács Ottó és Antal Gellért.

A bajnokságra 24 fős kerettel vág neki a Bücs-legénység. Az utánpótlásból két fiatal, Honfi Benedek és Baumgartner Bence lépett előre és még egy-két saját nevelésű fiatal felhozatalát tervezi a szakmai vezetés.

Céljuk, hogy a fiatalszabályt is érvényesíteni tudják. Egy edzőmérkőzés még hátravan a felkészülésből, Ausztriában az osztrák St. Margarethen együttesével játszik a Caola SC Sopron legénysége szombaton 19 órakor.

– A nagy meleg ellenére becsülettel készültünk, minden munkát elvégeztek a fiúk, de az eredményesség a zöld gyepen dől el. Szeretnénk bennmaradni – mondta Bücs Zsolt vezetőedző.

Holpár Péter, a Caola SC Sopron ügyvezetője így látja a csapat helyzetét: – Kíváncsian várom, hogy a csapat mire lesz képes az NB III-ban. Ettől az évtől lép érvénybe a négyszer tizenhat csapatos beosztás. Ez számunkra azért is érdekes, mert a tavalyi húszcsapatos Nyugati csoport első hat helyezettje közül öt az Északnyugati csoport mezőnyének a tagja. Messze a mi csoportunk a legerősebb, de nincs mit tenni, ebben a mezőnyben kell megállni a helyünket. Nyilván azt nem ígérhetjük, hogy minden mérkőzésünket megnyerjük, de az igenis elvárás, hogy a csapat minden alkalommal a megfelelő hozzáállással lépjen pályára. Hogy ez végül majd mire lesz elég, a szezon végén kiderül!