A mérkőzés napján kora délután meglehetősen viharossá vált az időjárás, de szerencsére a találkozó idejére elvonultak a felhők, így a kissé felázott talajt a napsütés próbálta szárítani. A lelátókra tekintve pedig kijelenthető: régen látott szurkolósereg foglalta el helyét és a kezdősípszóra szinte megteltek az ALCUFER Stadion szektorai.

A vendégek kezdtek kissé jobban, amikor Anton beadásai és lövései jelentettek veszélyt, míg a másik oldalon Szegi óriási helyzetből fejelt a kapu mellé. Fél óra játék után előnybe került a vendéggárda, amikor egy bal oldali akció végén Bumba érkezett jókor középen. Kis idő múlva Csörgő és Szegi előtt adódott egyenlítési lehetőség, de egymást zavarták, így ez a helyzet is kimaradt. A félidő záróperceiben Vingler László jól eltalált lövése után Hársfalvi mellényúlt a labdának, így megduplázta előnyét a zöld-fehér gárda.

Szünet után továbbra is lendületben maradt a vendég együttes. Skvarka bal oldali akciója, majd lövése után Csörgő mentett a kapu előterében, majd néhány perc múlva ismét Bumba bizonyította klasszisát. Ezt követően visszavett a tempóból az ETO, amire rá is érzett a Gyirmót, hiszen először Soltész remek egyéni akciót követően szépített, majd Adamcsek parádés szabadrúgás találatával visszajöttek a meccsbe, de az erőfeszítések ellenére az egyenlítésre már nem futotta az erejükből.

Csizmadia Csaba: – Sajnos az első félidőt kissé átaludtuk, félénken futballoztunk, keveset láttam abból, amit gyakoroltunk. Szünet után más felfogásban tudtunk kijönni, szereztünk két gólt, amivel eredményben is feljöttünk, de a végén sajnos sérülés miatt megfogyatkoztunk. Így is azt éreztem, hogy benne lehet a játékunkban az egyenlítő gól is, de sajnos nem sikerült ezt megszereznünk. Jó csapattól kaptunk ki.

Antonio Munoz: – Csodálatos szurkolótáborunk kitűnő hangulatot varázsolt, nem is lehetett más a végeredmény. Háromgólos előnyünk után feljöttek a hazaiak, a végén izgalmassá vált a találkozó, de sikerült megszereznünk a bajnoki pontokat.