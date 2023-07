A korosztályos gárdát erősítette Farkas Júlia, az Audi-ETO fiatal irányítója is.

„Nem ez volt az első világverseny, amelyen részt vettünk, tisztában voltunk vele, hogy hogyan telhet egy ilyen Európa-bajnokság, mire kell odafigyelni. Fontos megemlítenem az edzői stáb munkáját is, ugyanis mindent beleadtak, hogy meccsről meccsre felkészítsenek minket. Tudtuk, ha a megbeszélteket tartani fogjuk, nem ütközhetünk akadályokba – nyilatkozta klubja honlapján Farkas Júlia. – Ami a hangulatunkat illeti, az elején, az első pár meccsen még nem, de utána felszabadultan kézilabdáztunk, megéreztük az Eb-fílinget. Ez a csapat egyébként híres az összetartásáról is, szerethető közösség, én nagyon élveztem ezt az időszakot.”

A győri irányítót kétszer is egy-egy meccs legjobbjának választották.

„Felemelő érzés volt a meccsek után átvenni a díjat, megtiszteltetés és persze pluszmotiváció is. Hogy ilyen teljesítményt tudtam nyújtani, ahhoz a csapattársaknak is bele kellett adniuk mindent, szerintem ezért választottak kétszer is a legjobbnak – mondta Farkas, aki kitért a fináléra is: – Dánia ellen a döntő első félideje nem úgy sikerült, ahogy terveztük, háromgólos hátránnyal vágtunk neki a második játékrésznek. Viszont tudtuk, hogy nyitott a mérkőzés, a végeredmény bármi lehet. Igyekeztünk jó teljesítménnyel előrukkolni a második játékrészre. Az ötvenkilencedik percben néztem fel az eredményjelzőre, ekkor tudatosult bennem, hogy hamarosan arany-

érem fog lógni a nyakamban. Nagyon-nagyon jó érzés volt elhinni, hogy ez a döntő csakis a győzelmünkkel zárulhat.”