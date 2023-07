Sikerrel zárta az atlétikai magyar Szuperliga Budapesten megrendezett harmadik fordulóját a soproni Köcsky Tamara. Erre a versenyre csak megfelelő nevezési szinttel lehetett bejutni, és a SMAFC számára már az is siker volt, hogy atlétája ott lehetett a legjobbak között. De Köcsky Tamara nemcsak ott volt, hanem az erős mezőnyben, egyéni csúcsot futva, 4.30,60 perces idővel meg is nyerte a 1500 méteres számot. Másnap még volt ereje a 800 méteren is rajthoz állni, és ebben a számban is dobogóra állhatott.

A 21 éves Köcsky Tamara 2015-ben kezdett atletizálni, 2018 óta versenyszerűen fut.

– Az atlétika előtt többféle sportágban is kipróbáltam magam. Kosárlabdáztam, teniszeztem, de egyikben sem leltem ennyire örömöm, mint később a futásban. Kezdetek óta Némethné Csordós Rita az edzőm. Mindent meg tudunk beszélni, nagyon megértő, tudom, hogy mellettem áll és támogat, bármiről is legyen szó – mondta el Tamara.

Idén már Köcsky Tamara is a SMAFC színeiben versenyez, erről is nyilatkozott: "Ahogy Rita néni, úgy az egyesület is támogat, segít, amiben csak tud, és ezért nagyon hálás vagyok."

A fiatal atléta nevével már korábban is találkozhattunk a sporthírekben: 2020 februárjában a korosztályos fedett pályás országos bajnokságon ezüstérmet szerzett 1500 méteren. Egy betegség miatt 2020 novemberétől 2021 márciusáig teljesen szüneteltetnie kellett a futást. Ez mentálisan megviselte erejét, de elkötelezettségét mutatja, hogy nemcsak felállt, gyorsan regenerálódott és képes volt felül is szárnyalni korábbi eredményeit. Tavaly a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságon már bronzérmet nyert 800, illetve 1500 méteren.

A soproni atléta (balra) remekül szerepelt mindkét számban.

– Rengeteg versenyen vettem részt, sikerült egyéni csúcsokat futni mindkét távon, és az eredményeimnek köszönhetően beválogattak az U23-as válogatottba is. Győrben a válogatott viadal keretein belül versenyezhettem 1500 méteren nemzetközi mezőnyben. Az idei szezonban többször is sikerült meglepnem saját magam, és azt hiszem, edzőmet is, mindkét versenyszámban. A Szuperliga versenyen a két héttel ezelőtti magyar bajnokságon futott 4.34,01-es egyéni csúcsomat is javítani tudtam 4.30,60-ra, s ezzel meg is nyertem a versenyt – foglalta össze sportsikereit Köcsky Tamara, aki a 800 méteres népes mezőnyben 2.13,10-es idővel harmadik helyezést ért el a Szuperligában.

– Ez volt a versenysorozat utolsó fordulója, amelyet a Lantos Mihály Sportközpontban rendeztek meg. Ezeken a versenyeken csak a megadott szintet teljesítő atléták indulhattak, és a fordulókon szerzett pontok által kvalifikálhatták magukat a sportolók a szeptemberi Szuperliga-döntőbe. Tamara mindkét versenyszámban indulhat majd a döntőben, és ez óriási dolog – vette át a szót Némethné Csordós Rita.

A szakember elmondta, a verseny előtt azt a célt tűzték ki Tamarával, hogy egyéni csúcsa közelében legyen az eredmény...

– Tamara nagyon jó formában van, sokat edzett, készült a versenyre, és ez meghozta az eredményt is. Ráadásul okosan versenyzett, megérdemelten győzött. Eddigi pályafutása legszebb futása volt az 1500-as verseny. Nyolcszázon is egyéni legjobbja közelében volt, népes volt a mezőny, nem sok hiányzott, hogy feljebb jusson a dobogón. Nagyon elégedett vagyok a teljesítményével, de nem állunk meg, készülünk a szeptemberi fináléra – zárta a sikeres atléta sikeres edzője.