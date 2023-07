Mint azt Csaplár-Nagy Ervin, az Agrofeed-UNI Győr klubigazgatója elmondta: a csapatot továbbra is Léránt Gábor irányítja, akinek munkáját Lógár Bence segíti. Ők ketten viszik az U20-as és U18-as csapatot is. Utóbbi most fejezte be aktív pályafutását.

A tavalyi keretből ugyancsak távozik Kocsis Tamás, míg Sonyák Bélával még tartanak az egyeztetések. Ő munkahelyi elfoglaltság miatt kevesebb edzést tudna csak vállalni, de elképzelhető, hogy így is számítanának rá Győrben.

„A keret tehát nagyjából egyben maradt, a kieső játékosokat saját nevelésű fiataljainkkal pótoljuk, így várhatóan a korábbinál is nagyobb szerepet kap majd Bohunicky Olivér, Dani Balázs, Pekó Barnabás, Posta Máté és Várszegi Balázs. Emellett a Széchenyi-egyetemre felvételt nyert Sólyom László, aki korábban megfelelt a próbajátékon. A fiatalokkal egyébként már május óta célirányosan dolgozunk” – mondta el Csaplár-Nagy Ervin.