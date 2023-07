A mieink nem voltak túlságosan szerencsések a sorsolásnál, ugyanis mérkőzniük kellett a legjobb tizenhat közé jutásért, méghozzá a kétszeres világbajnok Darja Bilodiddal felálló ukrán válogatottal.

A magyar csapat olyan jó teljesítményt nyújtott, hogy Pupp Rékának végül nem kellett összecsapnia Bilodiddal. Szegedi Dániel (73 kg, Budaörsi SC) Kazimirov, Gercsák Szabina (70 kg, Atomerőmű SE) Hrebenozko, Gőz Roland (90 kg, MTK Budapest) pedig Bubir ellen nyert, s bár Sági Nikolett (+70 kg, KSI SE) nem tudta megállítani Litvinyenkót, Sipőcz Richárd (+90 kg, Széchenyi Egyetem SE) Baljevszkij ellen bevitte a kegyelemdöfést (4–1).

A nyolcaddöntőben a házigazda Lengyelország válogatottja következett. Az első három összecsapás a miénk lett, Gercsák Szabina Wroblewskát, Sáfrány Péter (90 kg, Miskolci VSC) Stepient, Czerlu Jennifer (+70 kg, Miskolci VSC) Wolszczakot múlta felül, a folyatásban viszont Sipőcz Richárd vazarival alul maradt Szczurowskival szemben. Az ötödik párharcban Pupp Réka (57 kg, Atomerőmű SE) vívott óriási csatát a világbajnoki bronzérmes Kowalczykkal, aki a „hagyományos” versenyeken egy súlycsoporttal feljebb szokott szerepelni a paksi lánynál. Sorsdöntőnek ígérkezett ez a csata, hiszen a lengyelek visszakapaszkodhattak volna egy győzelemmel, de Pupp Réka nem hagyta magát, gigászi küzdelemben, a négy perces rendes küzdelmi idő után csaknem tíz perces(!) hosszabbításban végül egy szép dobással kicsikarta a győzelmet – magának és válogatottunknak egyaránt (4–1)!

A negyeddöntőben egy remek Gőz Roland féle győzelemmel nyitottunk Németország ellen (Matijass volt az „áldozat”), majd Czerlau Jennifer hajtotta le a tatamiról a nálánál harminc kilóval nehezebb, Grand Slam-győztes Luchtot. Sipőcz Richárd a korábbi junior-világbajnoki ezüstérmes Abramov ellen egy kontra után veszített, majd két U23-as Európa-bajnok, Gyertyás Róza (57 kg, Koroncói Tutti JK) és Seija Ballhaus következett. Rózának is súlycsoport-különbséget kellett volna ellensúlyozni, de Ballhaus túlságosan kemény diónak mutatkozott – kiegyenlítettek a németek.

A még juniorkorú Szabó Áron (73 kg, Ippon Judo Tatabánya) következett a húsz esztendős, felnőtt Európa-kupa győztes Rübo ellen. A két fiatal csatája a hosszabbítás harmadik percében, intésekkel dőlt el, Rübo javára. Gercsák Szabina hozhatta volna vissza a mieink reményeit, s vazarival nyert is a tizenkétszeres World Tour-érmes Butkereit ellen (aki legutóbb 2015-ben tudott legyőzni). A továbbjutást eldöntő összecsapás sorsolása nem nekünk kedvezett. Gyertyás Róza megpróbált visszavágni Ballhaus ellen, de nem sikerült, a németek jutott az elődöntőbe, a mieink a vigaszágon folytathatták (3–4.)

Portugália legjobbjai következtek, ezúttal Czerlau Jennifer kezdett, aki az egyébként 78 kilogrammos Paiva ellen nem tudta folytatni remek sorozatát, de Cirjenics Miklós (+90 kg, Atomerőmű SE) Brites ellen, Pupp Réka Agulhas ellen megnyerte a párharcát, így már mi vezettünk. Szegedi Dániel közel állt a győzelemhez Cristosomo ellen, de végül a saját indításából ragadt le egy beszorításba. Gercsák Szabina nem bírt Tais Pinával, így ismét a portugáloknál volt az előny. Gőz Roland Diogo Luis ellen egy gyönyör ipponnal visszahozta a reményt, újabb sorsolásos hosszabbítás következett. Ezúttal Cirjenics Miklósnak kellett túlóráznia, de ezúttal kifogott rajta Brites, így a portugálok jutottak tovább (3–4).

A magyar válogatott – amely legjobbjaink közül nélkülözte Tóth Krisztiánt, Özbas Szofit és Ungvári Attilát is – két szép győzelem után kétszer is nagyon közel állt a továbbjutáshoz, könnyen hazatérhetett volna a hetedik helyezésnél is jobb eredménnyel.