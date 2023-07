A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány és a Magyar Ifjúsági Tanács július 18. és 23. között szervezi meg a 32. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort az erdélyi Tusnádfürdőn – jelentették be szerdán Budapesten a szervezők és Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselő, a szabadegyetem alapítója. Ezúttal is megnyílik és még a tavalyinál is nagyobb befogadóképességgel várja neves vendégeit és az érdeklődőket a Szerencsejáték Zrt. és a Nemzeti Sport közös rendezvénysátra, a Buzánszky Jenő sportterasz.

tt minden nap sportfilmeket vetítenek és itt lehet majd találkozni többek között a 2016-os futball Eb magyar hőseivel, Király Gáborral, Nikolics Nemanjával és Priskin Tamással. Panelbeszélgetésben vesz részt mások mellett Ilyés Ferenc, a kézilabdaszövetség elnöke, Talmácsi Gábor világbajnok motorversenyző, Elek Gábor és Szucsánszki Zita, a Fradi BL-ezüstérmes női kézilabdacsapatának edzője és csapatkapitánya, Märcz Tamás és Gergely István olimpiai bajnok vízilabdázók, sportvezetők, Szabó Gabriella 3-szoros olimpiai bajnok kajakos, a MOB munkatársa, illetve két paralimpikon, Illés Fanni és a felvidéki Farkas Henrietta.

A moderátorok erdélyi és anyaországi sportújságírók, köztük lapunk munkatársai lesznek. Az idei Tusványos mottója: „A béke ideje".

A magyar közélet nyári fővárosában mintegy ötszáz program, közöttük számos koncert és ezer előadó várja a mintegy 80 ezer látogatót. Eddig nyolc miniszter, valamint tíznél is több államtitkár jelezte érkezését. (Forrás: NSO)