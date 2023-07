Murali Sreeshankar Indiából repült hazánkba, mielőtt Bangkokban, az Ázsiai Atlétikai Bajnokságon legjobbjától csupán négy centivel elmaradva 837 centiméterrel ezüstérmes lett a távolugrók versenyében. Napokon belül újabb külföldi atléták érkeznek Magyarországra, és rendezkednek be a győri mellett a gödöllői, a kecskeméti, a nyíregyházi és a székesfehérvári edzőközpontokban, amelyeket elhagyva veszik majd az irányt a főváros felé. Győrbe biztosan érkezik majd az izraeli válogatott, de nem egyszerre jön a csapat, egymást csoportokban váltva készülnek majd az OSP-ben, a szállásuk azonban nem a 2017-es EYOF-ra készült létesítményben lesz, noha erre is lenne ott lehetőség.

Az indiai távolugró 841 cm-rel az előkelő második helyet foglalja el a távolugrók toplistáján, csupán egy centiméterrel marad el honfitársától, Jeswin Aldrintól, de ugyancsak egyetlen centiméterrel előzi meg a kínai Yu-tang Lint. Sreeshankar naponta két edzést tart Győrben, felkészülését pedig Budapesten fejezi be.

Az éremesélyes sportolót édesapja kísérte el Magyarországra, aki egyben az edzője is.

„Apám hármasugró volt, anyám középtávfutó, ezüstérmes az 1992-es junior Ázsia-bajnokságon, nővérem pedig hétpróba versenyeken indul, ebből is kiderül, hogy sportos környezetben nevelkedtem fel – mondta az SzPress hírszolgálatnak Murali Sreeshankar. – Még csak négyéves voltam, amikor már sokszor kísértem el a pályára az édesapámat, ahol sokat futkostam, élveztem a száguldozást. ezért gondolhatta mindenki azt, hogy a vágtafutásban lehetek jó. Az U10-es területi bajnokságon meg is nyertem az ötven és a száz métert, de később is versenyben voltam a velem egyidős fiúkkal. Tizenhárom évesen mégis úgy döntöttem, hogy inkább távolugró leszek. Mai versenyszámommal igazán komolyan hét éve foglalkozok, közben elvégeztem a palakkadi főiskolán a matematika szakot. Továbbra is az édesapám az edzőm, neki és a támogatóimnak köszönhetem, hogy a világ legjobbjai közé kerültem.”

A sportoló most először jött Magyarországra, és arra a kérdésre, hogy abban a kifejezetten erős budapesti mezőnyben, amelyben a címvédő kínai Wang Jianan és az Európa-bajnok valamint Gyémánt Liga győztes görög Miltiadisz Tentoglu is harcba száll a győzelemért, magától milyen helyezést vár, kitérő választ adott.

„Jó erőben vagyok, mivel a világbajnokságig már nem lesznek versenyeim, csak a formám javításával, az ugrásaim előkészítésével, a deszka megközelítésének tökéletesítésével foglalkoznom, emellett lélekben is felkészülök a világbajnokságra. Képesnek tartom magamat a 841 centiméteres egyéni csúcsom megjavítására, de hogy ez végül mire lesz elegendő, abba az ellenfeleimnek is lesz beleszólása. Bármiként is alakul a verseny, számomra az a legfontosabb, hogy Indiának, a honfitársaimnak örömet szerezzek.”

Négy éve Dohában nem jutott a világbajnokság döntőjébe, tavaly Oregonban hetedik lett. Harmadik nekifutásra ennél jobbat szeretne.

„Nagyon boldog lennék, ha éremmel térhetnék haza. Noha még csak 24 éves vagyok, ezt a mostani alkalmat is arra szeretném felhasználni, hogy mindvégig versenyben lehessek a távolugrás legjobbjaival. Ehhez annyit tennék hozzá, hogy ez a cél valószínűleg csak 850 centiméteres ugrással lesz megvalósítható” – mondta befejezésül Murali Sreeshankar, aki a profi sportolók közé tartozik és egyike azoknak atlétáknak, akiket Indiában a párizsi olimpiai játékok nagy reménységeinek tekintenek.