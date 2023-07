Várakozáson alul szerepelt, csupán ötödik lett a megyei I. osztály legutóbbi kiírásában a Lipót Pékség, s a megszokottól gyengébb teljesítmény nem maradt következmények nélkül. Információink szerint az összes labdarúgójától megvált a szigetközi együttes, s távoznia kellett a klub elnökének, Kalmár Lászlónak is. Sokáig azonban nem maradt csapat nélkül az egykori kiváló labdarúgó, volt klubjánál, a nádorvárosi DAC-nál technikai vezetőként számítanak rá a továbbiakban.

Kalmár László a ’70-es évek második felében öt évig volt a DAC játékosa. Az ETO-tól előbb az Elektromoshoz került, onnan igazolt a nádorvárosiakhoz, ahol számos nagy csata részese lehetett.

„A DAC sokkal inkább egy nagy családra hasonlított akkoriban, legalábbis a légkör nagyon családias volt. Valószínűleg ebben az is szerepet játszott, hogy az itt játszó labda- rúgók nagy részének eleve erős kötődése volt a klubhoz, sokaknak a DAC volt a nevelőklubjuk is. Bár sokszor ugrattuk egymást, ugyanakkor hihetetlenül összetartó közösséget alkottunk – nyilatkozta egy korábbi interjúban. – A klub akkor élte a fénykorát, csodálatos évek voltak ezek. A DAC szárnyalt a másodosztályban, minden egyes meccsén hat-hét ezres nézőszámokról adott hírt a sajtó, sőt, egyes rangadókra akár tízezer néző is kilátogatott.”

Kalmár László érthetően nagy örömmel tért vissza a Marcal-partiakhoz.

„Húsz évig voltam a Lipót elnöke, bevallom, nem ilyen és ennyire gyors búcsúval számoltam, de néha ilyen a foci. Tudomásul kell venni, elfogadni a kevésbé kedvező döntéseket is. Amúgy korábban többször is hívtak, térjek vissza a DAC-hoz, de akkor ez nem volt aktuális. Hetvenegy éves vagyok, pihengethetnék, mint sok más nyugdíjas, de tartok tőle, hiányozna a futball, ha nem mehetnék ki a pályákra. Ezért is esett nagyon jól Arnold Csaba invitálása, aki egyébként már akkor is a győri klub mellett állt, amikor még a DAC játékosa voltam. Azt kijelenthetem, más együtteshez már nem nagyon mentem volna el, csak a DAC jöhetett számításba – tette hozzá Kalmár László, aki ma kezdi el a kék-fehérekkel a közös munkát.

„Kedden mutatnak be a csapatnak, s bár sok minden változott azóta, bízom benne, sikeres időszak előtt állunk, s csak kívánni tudom, hogy legyen újra olyan sikeres a DAC, mint az én időszakomban volt.”