A pályafutás – Odnoga Mátyás hatévesen kezdett jégkorongozni Győrben, majd tizennégy éves volt, mikor a szlovákiai Nové Zámky utánpótlásához került. Utána játszotta az MTK-ban, majd Innsbruckban. A külföldi szabály miatt hazatért, Debrecenben három évig szerepelt, ott mutatkozott be az első osztályban. A Dunaújvárosi Acélbikák következett, ez volt pályafutása legeredményesebb korszaka. A MAC Újbuda csapatával a szlovák bajnokság élvonalában szerepelt, majd egy évig Újpesten jégkorongozott, ahonnan a Vasashoz került, onnan pedig a fővárosiak győri egyesülése eredményeként tizenkét év után, 2021 őszén ismét győri jégkorongozó lett, ahol azóta is játszik, és már edzősködik is.