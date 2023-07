Júliusi, soproni koncertje előtt az erdélyi Bagossy Brothers Company zenekar tagjainak volt egy fontos találkozója. A SMAFC jégkorong-szakosztályának három vezetőségi tagja – Bencsik Gergely, Pethő-Klemencsics Nikolett és Sebestyén-Teleki István – várta a zenészeket. Tulajdonképpen már három éve készültek egy beszélgetésre...

– Tudtuk, hogy az együttes tagjai szeretik a jégkorongot, mi meg kedveljük a zenéjüket. 2020-ban már volt egy leszervezett programunk velük, a soproni jégpályára terveztük a tagjainkkal közös találkozót. A zenekar tagjai arcukat, nevüket adták volna egy, a soproni jéghokit népszerűsítő rendezvényünkhöz. Minden le volt szervezve, de a programot meghiúsította a covid – eleveníti fel az előzményeket Sebestyén-Teleki István. Azóta sok minden változott, fájdalmas veszteség is érte a soproni Jégtörőket. Nincs jegük.

A mögöttük hagyott szezonban ugyanis a soproni pályát üzemeltető vállalkozás az emelkedő energiaárakra hivatkozva nem nyitott ki. Sokaknak fájt a döntés, a SMAFC közel száz jeges sportot űző tagjának különösen. Sopronban másfél évszázados hagyománya van a jégkorongnak, a Jégtörők nemcsak a klubot, a várost is képviselik, több korosztályban is szép eredményeket értek már el, de idén kénytelenek voltak más városok pályáin sportolni. A SMAFC sokat utaztatta sportolóit, Kismartonban (Eisenstadt) és Kőszegen tartották az edzéseket, Győrben, Szombathelyen a saját rendezésű versenyeiket. Mindez sokkal többe került, mintha Sopronban, saját pályán űzhetnék a jeges sportokat. De mi köze mindennek a Bagossy Brothers Companyhoz?

A zenekar azzal is kifejezte támogatását, hogy Bagossy László és Tatár Attila fel is vették a jégkorongos mezt, és végig abban zenéltek a soproni koncerten.

– A zenekarnak különleges kapcsolata van a jégkoronggal és rajtuk keresztül, illetve a segítségükkel szeretnénk felhívni magunkra és a problémánkra is a figyelmet – árulta el Bencsik Gergely. – De még fontosabb, hogy velük együtt megmutassuk: a soproni jégkorongosok lelkesedése és elkötelezettsége minden nehézség ellenére is töretlen – hangsúlyozza Pethő-Klemencsics Nikolett.

A Bagossy Brothers Company örömmel csatlakozott a Jégtörőkhöz, kijelentve, hogy ők is szívesen mennének a soproni jégre. Ehhez most már mezük is van, hiszen vendéglátóik névre szóló SMAFC Jégtörők mezt és egy-egy SMAFC/Soproni egyetem pólót is ajándékoztak a zenekar tagjainak.

A SMAFC jégkorong szakosztályának vezetői ennél többet is tesznek: folyamatosan keresik a megoldásokat ahhoz, hogy a nagy múltú sportág a jövőben is népszerű és eredményes lehessen Sopron sportéletében. Ők vannak a leginkább tisztában azzal, milyen sokan és mennyire várják a jégpálya nyitását Sopronban.