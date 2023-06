Nos, a választ azóta tudjuk: Martín maradt, de a csapatot nem tudta kirángatni a gödörből, így a spanyol második győri időszaka nem alakult fényesen. Az elmúlt két év hat megszerezhető címéből kettőt tudott begyűjteni, és ezek között nincs ott a Bajnokok Ligája-trófea. A bajnokságban tudott mindkétszer az élen zárni a csapat, melyet a Magyar Kupában viszont mindkétszer megtréfált a Fradi.

„Kudarcot vallottam” – mondta is önkritikusan a szakember a négyes döntő után.

Ambros Martín segítőjével, Raphaëlle Tervellel. Fotó: Rákóczy Ádám

Ezzel nehéz vitatkozni, de igazából nagy meglepetés nem történt. Aki idén is figyelte a csapat játékát, sokkal többet nem várhatott. Tulajdonképpen két meccsen játszott az elvárt szinten a csapat: az FTC elleni győri bajnokin április 1-jén, majd bő egy hónappal később az Odense elleni BL-negyeddöntő visszavágóján, szintén az Audi-arénában. Ezen kívül azonban sokszor csak szenvedett az együttes, még a BL-főpróbán, az MKC ellen, már bajnokként sem tudott brillírozni a társaság. Persze akkor rá lehetett arra fogni, hogy a Vipers ellen készülnek, más kérdés, hogy ebből szombaton vajmi kevés látszódott. Bele lehet kapaszkodni abba, hogy a végére azért visszajött a csapat, és akár még az egyenlítés is összejöhetett volna – a hosszabbításban pedig már bármi történhetett volna –, de összességében a norvégok kézben tartották a mérkőzést, és a végén sem hagyták kiénekelni a sajtot a szájukból.

Amellett sem szabad elmenni, hogy bár az év eleji szurkolói ankéton Ambros Martín beígérte: a kőkemény védekezés visszatér Győrbe, ez nem történt meg. Most is a legfontosabb meccsen volt terített betli a győri hátsó alakzat. Különösen az első félidőben. Ráadásul a spanyol meccselése abszolút kiismerhetővé vált. Egy átlagos szurkoló is tudja már, hogy történjék bármi, beállóban Yvette Broch kezd, akit Kari Brattset Dale vált és csak a harmadik a poszton Linn Blohm, noha sokszor a svéd a legjobb a három közül.

Linn Blohm kevesebb lehetőséget kapott, főleg Kari Bratset Dale visszatérése után.

Rju Un Hi erőltetése is érthetetlen. Ahogyan az is nagy kérdőjel, hogy mi volt Martín terve Jelena Despotoviccsal. Az ő kérésére igazolták le – tulajdonképpen Háfra Noémi “nyakára” –, igaz, ő is szült, de a klub idén január elején számolt be arról, hogy újra edzésbe állt a játékos. Öt hónappal később viszont saját edzője szerint sem volt még játékra alkalmas állapotban, hiszen előtte a bajnokikon csak perceket kapott – többnyire a meccsek legvégén, a fiatalokkal együtt került pályára –, a Vipers elleni elődöntőt pedig a padon ülte végig, majd a bronzmeccsen már keretben sem volt. Utóbbi lehetne akár pozitív is, hiszen a helyére legalább egy sajátnevelésű fiatal, Farkas Júlia került be, ez azonban igazából nem osztott, nem szorzott: az Esbjerg ellenit Despotovic helyett Farkas ülte végig a kispadon…

Az is elgondolkoztató, hogy a keret – melyet nem lehet eléggé hangsúlyozni, még az előző klubvezetés rakott össze – igazából alig változik az új szezonra, noha a játékosok többsége nem lesz már fiatalabb. Vagyis a látható problémák ellenére drasztikusan nem igazán nyúltak bele a klubot most irányítók. Vérfrissítést jelenthet Bruna de Paula, valamint az új edző, Ulrik Kirkely, aki segítőjével érkezik. Viszont kérdés, hogy a legmagasabb szinten tulajdonképpen még semmit nem nyert edző – a dán eddig BL négyes döntőt még csak tévéből látott – és egy kétségkívül nemzetközi klasszis játékos mennyire lesz képes felkavarni az állóvizet Győrben.

Ulrik Kirkelyre vár a feladat, hogy újra győztes pályára terelje a győrieket.

Tudom, Emilie Hovden és Rinka Duijndam is érkezik, de őszintén meglepne, ha ez a két játékos jelentené azt a pluszt, ami ahhoz kell, hogy újra a régi fényében tündököljön a zöld-fehér klub.

Summa summarum, nem örülök, hogy végül nem volt szükség a meaculpázásomra. Csak abban lehet bízni, hogy a konzekvenciát minden illetékes levonja, és bár a fentebb leírtak miatt komoly változást a következő szezontól sem várok, viszont ez az egy év elég lehet arra, hogy letegye a klubvezetés egy totálisan megújuló csapat alapjait. Mert 2024-ben minden bizonnyal gyökeresen átalakul a keret, az olimpia után jó eséllyel több játékos is abbahagyhatja a játékot, vagy már nem szeretne a legmagasabb szinten kézilabdázni, hanem esetleg hazatér, hogy még ott vezessen le. Számukra az Audi-ETO így már nem lehet opció, ahogyan a klubnak sem ezek a kézilabdázók.

Egy biztos, izgalmas év(ek) előtt állunk, rövid távon is kiderül, hogyan próbálja visszanavigálni a csapatot a klubvezetés a győztes útra, mert ne feledjük, az utolsó és a következő – ha lesz – BL-siker között most már biztosan eltelik öt év. Ahogyan – és ez a nagyon kemény – a két magyar címet is utoljára 2019-ben sikerült egy szezonon belül elhódítani...