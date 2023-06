Németh Virág és Szücs Hanna az U16-os kategóriában lépett tatamira. Kettejük közül, Hannának sikerült a legjobb nyolc közé verekednie magát.

Szalay Berta a 32-es tábláról indulva a felnőtt női open kategóriában 3. helyet szerzett, ezzel a bronzéremmel pedig indulási jogot vívott ki az októberben, Tokióban megrendezendő súlycsoport nélküli világbajnokságra.

“ A fiatalok teljesítménye most még kevés volt a dobogóhoz, még akkor is, ha a bírói hibákat leszámoljuk. Berta viszont nagyon céltudatosan menetelt előre és utasította maga mögé riválisait. A világbajnokságot négy évente rendezik. Szövetes Veronikának és dr. Szepesi Csengének már sikerült dobogóra állnia Japánba. Azon fogunk dolgozni a hátralévő időben, hogy Berta is ott legyen a dobogón” – értékelte Sensei Pantelics Péter a kontinensviadal eredményeit.