Bolla Péter ismert alakja a magyar labdarúgásnak, a jelenlegi tisztét 2011 óta tölti be.

„Mondhatnám azt is, hogy hűséges típus vagyok, elég ha csak néhány számadattal alátámasztom: tizenkét éve vagyok itt elnök, tizenöt évig dolgoztam Verebes Józseffel, tizenkét évig Borkai Zsolt polgármesterrel és negyven éve vagyok házas” - kezdi mosolyogva Bolla Péter.

A magyar labdarúgásban meghatározó szerepet töltött be a 2010-es kormányváltás.

„Abban az évben lett az MLSZ elnöke Csányi Sándor, ez után új, felfelé ívelő pályára került itthon a futball. Büszke vagyok rá, hogy annak idején ő kért fel rá, hogy legyek megyei elnök, így részese lehettem a labdarúgásunk átalakulásának - folytatja Bolla Péter. - Vármegyei szinten az operatív munka Horváth László vezetésével az igazgatóság munkatársainak a dolga, mi amolyan tanácsadó, irányadó testületként működünk. A grémium tagjai a maguk területén elismert szakemberként dolgoznak és a szívügyük a vármegye amatőr labdarúgása. A tagjait a területi elvek alapján is kértük fel erre a feladatra: 2011 óta tulajdonképpen változatlan összetételben dolgozunk.”

A csapatok, illetve az igazolt játékosok számát tekintve is Győr-Moson-Sopron vármegye a legjobbak közé tartozik az országban. Az elmúlt kiírásban 137 egyesület 701 csapata vett részt a nemzeti, valamint a megyei bajnokságokban. A kiváltott versenyengedélyek száma meghaladta a 13 ezret.



Büszkék lehetünk mind arra, amit elértünk, hiszen országos szinten is elismertek vagyunk az elvégzett munkáért - említi az elnök. - Korábban voltak gondjaink a játékvezetés terén, ám amióta Bay Ferenc vette a kezébe az irányítást, kiegyenesedtek a vonalak. Növekedett a játékvezetők száma, a hat évvel ezelőtti szinthez képest mintegy negyvennel több nyilvántartott sporttársunk van. Ami nálunk is gondot jelent, hogy a középkorosztály tagjai kevesebben vannak a kelleténél.

Más határközeli megyékhez hasonlóan Győr-Moson-Sopronban is gondot jelent az osztrák labdarúgás elszívó hatása.

„Igyekszünk közösen fellépni a jelenséggel szemben, de nehéz a helyzet, ami már az utánpótlás korú játékosainkat is érinti. Ausztriában alacsonyabb osztályokban is jó pénzt fizetnek a játékosoknak, ez jelentős csábító erő, ezzel nehéz versenyezni.”



A legnagyobb lépést a létesítmények területén tette meg a mi vármegyénk is.

„Ausztriánál maradva, régen irigyeltük az ottani infrastruktúrát, napjainkra viszont már eltüntettük a különbséget, sőt, van ahol jobban is állunk - említi az elnök. - Öltözők, pályák épültek, a körülmények olyanok, hogy egy-egy településen valóban családi szórakozás, ünnep lehet a futballmeccs. A Keglovich-kupa legutóbbi győztese, a remek szurkolótáborral rendelkező Mezőörs például az utóbbi években jelentős fejlesztéseket hajthatott végre a támogatásunkkal és ennek is az eredménye, hogy a csapat idén feljutott a megyei első osztályba. Bízom benne, hogy a következő években töretlen marad az amatőr labdarúgásunk fejlődése.”