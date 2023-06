Nem kevesebb mint 12 évadot töltött el a Sopron KC férfi kosárlabdacsapatában Takács Norbert, aki az utóbbi években a csapatkapitányi tisztet is betöltötte. A bedobó ez idő alatt hét edzővel – Horváth Imre, Meszlényi Róbert, Sabáli Balázs, Váradi Kornél, Dragan Alekszics, Dzunic Braniszlav és Kosztasz Flevarakisz – dolgozott együtt. Játszott két Magyar Kupa-döntőn, de a kiesés elkerüléséért vívott drámai párharcban is szerepelt az SKC-ban. Takács tehát volt nagyon fent és nagyon mélyen is soproniakkal. Vele beszélgettünk búcsúzása, visszavonulása kapcsán.

– Szinte minden szezonra jutott öntől egy-két nagy, nyerő kosár, tripla, győzelmet jelentő kulcsfontosságú találat egy-egy mérkőzés végén...

– Valóban így volt, egy időben rám is aggatták a csapatban a Megmentő becenevet, ami rám is ragadt A nemrég befejeződött szezonban a ZTE elleni első negyeddöntőn három másodperccel a rendes játékidő letelte előtt sikerült egy lepattanót visszapöciznem, ezzel lett hosszabbítás. Más kérdés, hogy sajnos nem sikerült nyerni.

- Játszott két kupadöntőn és a bentmaradásért vívott playout párharcban egyaránt. Az SKC-ban szerzett tapasztalatai alapján min múlik, hogy milyen egy adott évadban a csapat?

– Amikor a kétezer-tízes évek közepe táján bejutottunk a kupadöntőbe, valamint a bajnokságban többször is a legjobb négy közé, azaz az ország meghatározó csapatai közé tartoztunk, volt egy nagyon erős magyar magunk Rujákkal, Molnárral, Dénessel, Trepákkal, Tóthtal. Akkor még én voltam a fiatal, aki próbálta magát bejátszani a csapatba. Megvolt az egyensúly teherviselés terén a magyar játékosok és a légiósok között. Az a társaság ráadásul nemcsak a pályán, hanem azon kívül is nagyon együtt volt. Amikor viszont a bentmaradásért kellett játszanunk, egyrészt nagyon gyengén kezdtünk, edzőváltás is volt, másrészt szinte a teljes, a szezon elején szerződtetett légióssort le kellett cserélni, az évad közben kellett többször is megpróbálni újra építeni a csapatot, de nem nagyon akart összeállni. A vereségek miatt a hangulat sem volt túl jó az öltözőben.

– Idén viszont újra kupadöntőt játszhatott az SKC...

– A Szolnok elleni elődöntő extra, minden tekintetben kiemelkedő meccs volt, felejthetetlen marad az is, ahogy a régebbi pécsi sorozat is. Kosztasz időszakában mindig sikerült teljesíteni a célt, bejutottunk a rájátszásba. Az előző években többször is gyengén kezdtünk, nem tudtunk indulni a kupában, most, amikor sikerült, a döntőt leszámítva tényleg nagyot alakítottunk.

– A tizenkét, SKC-ban eltöltött évad alatt maradt önben valami hiányérzet?

– Minimálisan kevés. Talán a két utolsó szezont tudnám említeni, mindkétszer olyanok voltak a negyeddöntőkben az első meccsek – például, a már említett zalaegerszegi –, amelyeket, ha megnyerünk, biztos, hogy más lett volna a két párharc lélektana, és talán a végkimenetele is. Mindkétszer nagyon kevésen múlt. Jóval több viszont a felejthetetlen, örök emlék, a pécsi Magyar Kupa-sorozat, a bajnoki bronz utáni ünneplés a Főtéren, a tavalyi tizenhármas győzelmi sorozat, vagy idén a körmendi győzelem, és a Szolnok elleni Magyar Kupa-elődöntő. Összességében úgy érzem, az elmúlt bő évtizedben a csapat a lehetőségeihez mérten ki tudta hozni magából a maximumot. Köszönöm a családomnak, az összes csapattársamnak, a vezetőknek, a szurkolóknak a sok szép emléket.

Takács Zoltán sok fontos kosarat dobott, ezért lett a beceneve Megmentő. Fotó: Wölfinger Béla

– Sopronban alapított családot, mik a tervei a jövőre nézve?

– Sopronban igazi otthonra leltem, itt képzelem el az életemet. Nem maradok a sportágban, a civilszférában szeretnék dolgozni. A csapat mérkőzéseire azonban továbbra is kijárok, figyelemmel kísérem az SKC-nál történő dolgokat. Csak már egészen más minőségben.