A Széchenyi István Egyetem kiemelt célja, hogy a sport terén is erősítse kapcsolatait, ezzel is több lehetőséget kínálva hallgatóinak. Ehhez a törekvéshez járult hozzá, hogy az intézménybe látogatott Gyulay Zsolt, a MOB elnöke, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, hogy megismerje a lehetséges kapcsolódási pontokat, együttműködési lehetőségeket.

A találkozón dr. Filep Bálint, az egyetem elnöke bemutatta az intézmény stratégiáját, képzési, kutatási és harmadik missziós tevékenységét, valamint szolgáltatásait. Kifejtette: az intézmény jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. Ennek bizonyítéka, hogy a két legnagyobb globális felsőoktatási minősítő szervezet közül a QS világranglistáján a 801–1000. helyen szerepel, valamint megtalálható a Times Higher Education fenntarthatósági célok alapján összeállított rangsorán is, amelyen „a fenntartható városok és közösségek”, a „tisztességes munka és gazdasági növekedés” és a „béke, igazságosság és erős intézmények” kategóriákban a világ 400 legjobb egyeteme közé sorolták. Az intézmény 14 ezer fős hallgatói közösségéből csaknem ezren külföldről, a világ 70 országából érkeztek, akik a 40 angol nyelvű képzés valamelyikén tanulnak. Hozzátette: az egyetem rendkívül szoros kapcsolatokat ápol a gazdasági szféra szereplőivel.

Dr. Filep Bálint hangsúlyozta, hogy az egyetem térségi hatása jelentősen erősödött az elmúlt években, amit mutat, hogy a győri és a mosonmagyaróvári kampuszon kívül Budapesten és a zalaegerszegi ZalaZONE járműipari tesztpálya mellett is működtet innovációs és képzési központot. Az intézmény – folytatva az elmúlt évtized infrastrukturális beruházásait – további nagyléptékű fejlesztéseket valósít meg, így Győrben és Zalaegerszegen tudományos és innovációs parkot, illetve Győrben Egészségtechnológiai Campust.

Szombati-Serfőző Eszter, az egyetem szolgáltatásokért és hallgatói életért felelős igazgatója elmondta: az intézmény stratégiai fontosságúnak tekinti a sport fejlesztését, és nagy hangsúlyt fektet arra, hogy nemzetközi színvonalú feltételeket biztosítson a hazai és a külföldi hallgatók mozgásához, a szabadidő- és a versenysporthoz, együttműködésben a győri sportegyesületekkel.

Dr. Gyömörei Tamás, az egyetem Sport- és Rekreációs Központjának vezetője kiemelte: versenysportban a férfiaknál kézilabdában és jégkorongban, míg a nőknél kosárlabdában hazai és nemzetközi szinten is minőségi versenyzési lehetőséget kínál hallgatóinak az intézmény, Győr sportstratégiájával összhangban. Az egyéni sportágakban pedig magasan képzett szakembereire és a legutóbbi évek nemzetközi sikereire alapozva dzsúdóban és evezésben várja tehetséges fiatalok jelentkezését az egyetem. „A szabadidő aktív eltöltéséhez a SZESE-vel kiváló, impozáns fedett és szabadtéri sportlétesítmény-hálózat épült ki a röplabda, a sárkányhajó, a kajak-kenu, a falmászás, az aerobik, a streetball, a futsal és a curling kedvelői számára” – fűzte hozzá dr. Gyömörei Tamás.

A találkozón elhangzott, hogy a hagyományos sportágak mellett kiemelt sportszakmai cél az e-sportban rejlő lehetőségek kiaknázása is. A SZESE e-sport-szakosztálya az ország egyik legsikeresebbje. Gyulay Zsolt megtekintette az egyetem korszerű e-sport-termét, majd ellátogatott az intézmény két technológiai hallgatói csapatához is. Mind a SZEnergy Team, mind az Arrabona Racing Team a világ elitjébe tartozik: előbbi a múlt héten címvédőként önvezető és városi kisautó kategóriában, világcsúccsal nyerte meg Európa legnagyobb energiahatékonysági versenyét, a Shell Eco-marathont, míg utóbbi tavaly dobogós helyen végzett a német, az osztrák és a magyar Formula Student-versenyen is.

Ábrahám Csaba, a Győri Vízisport Egyesület elnöke kifejtette: legeredményesebb vidéki sportegyesületként kiváló együttműködésre törekszenek a Széchenyi István Egyetemmel.

„Vízilabdázóink az UNI család tagjaként versenyeznek a női első osztályú országos bajnokságban és az utánpótlás-korosztály bajnokságaiban is. Az egyéni sportok területén a kajak-kenu számos ponton kötődik az egyetemi élethez, és szeretnénk, ha a sportág alapjai megjelenhetnének az oktatás kiegészítéseként is. Fontos számunkra, hogy sportolóinknak irányt mutassunk, ezért nagy figyelmet fordítunk tanulmányi lehetőségeikre, a tudományos háttér biztosítására, s ebben a Széchenyi István Egyetem kiváló partner” – fogalmazott.