A rutinos kosaras az SKC-tól búcsúzva a következőket emelte ki: " Az élcsapatok elleni győzelmekre szívesen emlékszem vissza. A Covid előtti utolsó hazai Falco meccs ugrik be valamiért, amin jól ment a játék és nyertünk is, vagy mondhatnám a tavalyi Alba elleni meccset, amivel megszereztük a negyedik helyet az alapszakaszban. Eredményként, amit kiemelhetek, az az idei kupa ezüst."

Az irányító és hátvéd, sőt alacsony szerkezet esetén a bedobó poszton egyaránt bevethető kosaras egy súlyos sérülés miatt majdnem egy teljes szezont kihagyott:

" Igen, a bokatörés… egy sérülés sosem jön jókor, egy ilyen pedig harmincon túl különösen nem. Volt olyan, aki azt mondta, ezután nem is fogok tudni újra játszani, szerencsére ez abszolút nem volt igaz. Abban a szezonban, mivel a rehabilitáció nagyon hosszú volt, csak a szezon végén pár meccsen léptem pályára."

A legutóbbi szezonban sok szurkoló szerint talán méltánytalanul sokat ült a padon. Hogy ezt hogyan élte meg, arról így nyilatkozott:

"Az elején nehezebben, ugyanis az előtte lévő években a tizenöt-húsz percet is kevésnek gondoltam, de aztán hozzászokik az ember, mint mindenhez, és megpróbálja a legjobbat kihozni belőle. Amikor a pályára kerültem, mindent elkövettem, hogy segítsek a csapatnak mezőnymunkával, védekezéssel és természetesen támadtam a gyűrűt mert, ha egy-két kosár bement az elején, akkor utána még kaptam egy kis időt. Azt sajnálom, hogy mivel nem voltam játékban, nem igazán kerültem formába, de szerencsére a szezon második felében ennek ellenére is voltak jobb meccseim. A pályafutásom korai szakaszában volt, hogy úgy éreztem, több lehetőséget kaptam a játékra, mint megérdemeltem volna, most pedig egy kicsit kevesebbet, idővel úgy tűnik ez is kiegyenlíti egymást. Pozitívum, hogy fizikálisan újra jó állapotba kerültem, a sérülés már abszolút a múlté."

Mindent egybevetve a kosaras kellemes emlékekkel távozik Sopronból és érintőlegesen már a jövőjéről is beszélt:

"Nem hiába voltam itt öt évet, összességében biztos, hogy nagyon jó érzésekkel gondolok majd vissza az SKC-ban eltöltött évekre. A szurkolóknak köszönöm a szurkolást, és hogy mellettem álltak. Nem vagyok egy vándormadár típus, nem sok helyen fordultam meg, de Sopronban volt talán az egyik legkorrektebb, legbarátságosabb vezetőség, nekik is köszönöm a bizalmat. Ami a folytatást illeti, Sopronban is marasztaltak volna, de én már korábban eldöntöttem, hogy haza szeretnék költözni Budapestre. Elsősorban NB I B-s csapatban gondolkodom úgy, hogy mellette már azért a játékos pályafutásom utáni életre is készülök."