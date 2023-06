A Magyar Diáksport Szövetség a közelmúltban tartotta éves közgyűlését. A 2021/2022-es tanév legeredményesebb megyei testnevelője címet Farkas Roland, a Bercsényi-iskola testnevelője nyerte el. Tanítványai az országos döntőkön atlétika szakágban nagyon sok érmes helyezést értek el.

Átadták a Diáksportért kitüntető díjat is. Megyénkből idén Farnady Ernő röplabda ikon kapta ezt a díjat. Hosszú ideje szervezi a régió röplabda életét általános és középiskolás szinten, meccseket és jegyzőkönyveket is vezet. Fiatalos lendülete példát adhat a fiataloknak, hogy ilyen lelkesedéssel, szakértelemmel is lehet dolgozni.

Nemrégiben Győrben is elismerték a munkáját egy városi kitüntetéssel. Külön gratuláltak az ünnepeltnek ahhoz, hogy június 2-án a szépkorúak társaságába lépett, hiszen betöltötte a 90. életévét.