„Sokat lobbiztunk ezért dr. Dézsi Csaba András polgármesterrel, Papp Oszkár leköszönő elnökkel és az elnökségi tagokkal. De mindezt a klub sportolói, szakvezetői, tagjai nélkül nem lehetett volna elérni, ezért minden elismerést megilleti őket. A klub idén jelentős, 185 milliós állami támogatáshoz jutott, de úgy néz ki, hogy a jórészt állami és önkormányzati támogatásból működő klub felelős szakosztályvezetői és küldöttei jobbnak látták azt, hogy most egy hirtelen felbukkanó más szerepvállalónak adjanak lehetőséget a bizonyításra. Noha több ember is komoly pálfordulást mutatott be a korábbi vezetés irányába, illetve a közgyűlés elején, amikor ott voltam, sajnos voltak méltatlan jelenetek is, de a sportért is felelős alpolgármesterként azon leszek, hogy mint minden győri sportegyesületet, így a Győri Atlétikai Clubot is a vállaltaknak megfelelően támogassam. Korrekt kapcsolatot szeretnénk kialakítani az új vezetéssel – bízom benne, ezt ők is így gondolják –, amely remélhetőleg ugyanilyen színvonalon tartja majd fent a tizenhárom szakosztályban majdnem ezer gyereket foglalkoztató egyesületet. Abban is bízunk, hogy most, hogy már rendelkezésre állnak ezek a források, az új vezetés tud majd bővíteni a szakosztályok edzési és fejlődési lehetőségein, hiszen ehhez megteremtettük nemrég mindent, most jönne a megvalósítása” – fogalmazott az alpolgármester, aki hazánk és a világ legsikeresebb női kézilabdacsapatában, az Audi-ETO-ban – ahol elnökségi tagként az ottani küldöttek elismerése mellett végzi munkáját – folytatja hasonló tevékenységét, hiszen ott a professzionalizmust testközelből tapasztalja, és továbbra is segíti ennek további előremenetelét, és sportot is felügyelő alpolgármesterként továbbra is szívügye Győr sportja.