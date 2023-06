Ismét sikeres országos bajnokságon van túl a Győri AC atlétika szakosztálya, ráadásul ezúttal saját otthonukban versenyezhettek az atléták.

Az idei év éremkollekciója újabb arannyal gazdagodott, ehhez még három ezüstöt és négy bronzot is begyűjtöttek a győri atléták.

Az U18-asoknak egyébként az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF), az U23-asoknak pedig az Európa-bajnokság szempontjából volt – ha nem is sorsdöntő – meghatározó az országos bajnokság. A mostani szereplések hozzájárulhatnak a válogatottba kerüléshez. Több jó eredmény született, de az erős hátszél miatt nem mindegyiket lehet szintként tovább vinni. Viszont az egymás elleni eredmények számítanak ebből a szempontból. A legjobb U23-asok közül sokan nem indultak, hiszen nemrég értek haza a csapat Európa-bajnokságról. Velük szemben nem volt elvárás, hogy most szerepeljenek. Az idősebbeknél egy nagy hiányzójuk a győrieknek is volt: a súlylökő Horváth Márk térdsérülés miatt az egész szezont kénytelen kihagyni.