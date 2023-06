A kirándulás során az intézmény hallgatói jelentős sportlétesítményekbe – köztük az FC Barcelona stadionjába – látogattak el, és a katalán nagyváros sportszakembereivel találkozhattak a képzés alapítója, dr. Kovács Barnabás volt barcelonai főkonzul szervezésében és vezetésében.

A Széchenyi István Egyetem Budapesti Innovációs és Képzési Központjában zajló sportdiplomáciai szaktanácsadó képzés azon sportszakembereknek kínál egyedülálló tanulási lehetőséget, akik a sportszektor különböző szervezeteit képviselik hazai és nemzetközi szinten. A tanmenet igazi kuriózuma az a barcelonai tanulmányút, amely évről évre színesíti a hallgatók programját.

Az idei kirándulás alkalmával is elmaradhatatlan helyszín volt a híres FC Barcelona Múzeum, ahol a sportklub legjelentősebb ereklyéit láthatták a résztvevők. Európa legnagyobb stadionját, a Camp Nout is megtekinthették a hallgatók, sőt az elnöki páholyba és a játéktér füves részéig is eljutottak. Ezt követően meghallgathatták Josep Roca, az 1992-es olimpiai megnyitó rendezvény igazgatója prezentációját a barcelonai olimpia hagyatékáról, a város átalakulásáról és az utóhasznosításról. Ramón Alfonseda, az FC Barcelona Veterán Játékosainak Szövetsége korábbi elnöke a vállalatok és a labdarúgócsapatok szervezeti működésében rejlő hasonlóságokat részletezte, kitérve a különböző labdatechnikákra és a Barcelona labdarúgócsapatának taktikájára.

A képzés résztvevőit a Katalán Labdarúgó Szövetség is fogadta.

A Katalán Labdarúgó Szövetség barcelonai székhelyén személyesen fogadta a Széchenyi István Egyetem delegációját a szövetség elnöke, Joan Soteras. A hallgatók Álvaro Montoliu tolmácsolásában pillanthattak be az ott folyó munkába. A tanulmányút keretében a sportdiplomáciai képzés tagjai betekintést nyerhettek a Mundo Deportivo sportújság szerkesztőségébe is, ahol Santiago Malia, a sportlap helyettes főszerkesztője tartott előadást a sportújság múltjáról és jelenéről, valamint a digitális kor támasztotta kihívásokról. A hallgatókat Magyarország Barcelonai Főkonzulátusa is fogadta, ahol a jelenleg futó magyar sportdiplomáciai projektekről esett szó.

A résztvevők a Mundo Deportivo sportújság szerkesztőségébe is ellátogattak, amiről a napilap is beszámolt.

A négynapos kirándulás azonban nemcsak szakmai, hanem kulturális és sportprogramokban is bővelkedett. A pezsgő városközpont felfedezése mellett a Sagrada Família kihagyhatatlan megálló volt, ahogy a montserrati hegyi kolostor is. Egy sportdiplomáciai kirándulás nem lehet teljes sportesemény nélkül, ennek eleget téve a csapat közösen tekintette meg az FC Barcelona és a Real Sociedad futballmérkőzését, amelyen a Spanyol Labdarúgó Szövetség elnöke átadta a bajnokság elnyeréséért járó kupát a Barcelona csapatkapitányának, Sergio Busquetsnek.