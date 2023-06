A Haladás VSE megvédte címét a férfi futsal NB I-ben, mivel házigazdaként 7-1-re legyőzte a Berettyóújfalut a döntő harmadik mérkőzésén. A vendéglátók a 11. percben kerültek előnybe, hamarosan pedig újfent betaláltak, így a szünetre kétgólos vezetéssel vonulhattak.

A folytatásban a Berettyóújfalu öt mezőnyjátékossal próbált támadni a szépítés és az egyenlítés reményében, ám a Haladás ezt kihasználva kétszer is üres kapuba lőtt gólt. A címvédő a jelentős különbség tudatában egyre magabiztosabb játékot mutatott be, és az összképen még az sem rontott, hogy közben a vendégeknek összejött a szépítés.

A Haladás végül fölényes, 7-1-es sikerrel biztosította be a bajnoki címét és sorozatban harmadszor bizonyult a legjobbnak a futsal NB I-ben.

Eredmény, döntő, 3. mérkőzés:

Haladás VSE - Mezei-Vill FC Berettyóújfalu 7-1 (2-0)

Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3-0 a Haladás javára.

A bajnoki örökrangsor:

8-szoros: Rába ETO

4-szeres: Berettyóújfalu

3-szoros: Aramis SE, Cső-Montage BFC, Haladás VSE

2-szeres: Gödöllői FK

1-szeres: Rubeola FC Csömör, Külker FC

A Rába ETO az ETO FC Győr futsal szakosztályaként 2017-ben megszűnt.