Százéves fennállását ünnepli szombaton az ESK Ménfőcsanak. A jubileum alkalmából kicsik és nagyok is pályára lépnek. A Bezerédj úti sporttelepen délelőtt 10 órától utánpótláscsapatok mérkőznek egymással, 16 órától a ménfőcsanaki öregfiúk a szlovákiai Fél öregfiúk csapnak össze, majd 17 órától a jelenlegi megyei I. osztályú együttes az NB II-es Gyirmóttal méri össze az erejét.

„Szeretnénk méltóképp megünnepelni ezt a kerek évfordulót. Az eltelt száz év alatt rengetegen sportoltak ménfőcsanaki színekben. A jelenlegi és korábbi sportolóink mellett a klub szurkolóit, szimpatizánsait is várjuk a szombati futballünnepre. Szeretnénk, ha sokan ünnepelnénk együtt” – mondta Turbék István, a klub elnöke.

Érdekesség, hogy az első, 1923-ban alapított csanaki csapat, a Törekvés SC tagjai iparossegédek, majd később iparosok voltak. Csizmadiák, cipészek, akik többnyire gyalog jártak be Győrbe dolgozni. Az út a régi DAC-pálya mellett vezetett, a mai Erzsébet liget mellett, ahol gyakran megálltak nézni a focistákat és idővel maguk is szerették volna kipróbálni ezt a sportot. Először rongylabdával játszottak, majd darabokból varrtak bőrlabdát. A II. világháború utolsó éveiben labdarúgásra csak a leventecsapat adott lehetőséget, de a háború után újjáéledt a futball Ménfőcsanakon, 1946-ban két csapata is volt a községnek, melyek egyesülésével alakult meg az MSE.

A később Ménfőcsanaki TSZ SE, majd ESK (Egységes Sport Kör) néven szereplő együttes emlékezetes meccseket játszott a kupában, Amatőr-kupát nyert, s több évig az NB III-ban szerepelt.