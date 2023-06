Ismét Baja adott otthont WFC Európa-bajnokságnak, melyen a mosonmagyaróvári VI-GÓ SE harcosai kimagaslóan teljesítettek.

Meszlényi Gábor vezetőedző 6 versenyzővel vágott neki a kétnapos megmérettetésnek. Balogh Benjámin két arannyal és egy ezüsttel, Gulyás Bende­gúz két arannyal, Tanyi Boldizsár egy ezüsttel és egy bronzzal, Hun Darinka egy bronzzal, Kutasi Levente két ezüsttel és Spannenberger Belián egy ezüsttel és egy bronzéremmel zárta a versenyt.

Ezzel a teljesítménnyel az összesített éremtáblázat 5. helyén fejezte be a mosonmagyaróvári sportegyesület a 36 induló csapatból, ami azért is óriási eredmény, mert az előttük végző egyesületek sokkal több versenyzővel képviseltették magukat.

Meszlényi Gábor kiemelte: „Hatalmas öröm számomra, hogy két versenyzőm, Balogh Benjámin és Gulyás Bendegúz is a top tízben végzett a legeredményesebb harcosok listáján, kétszázhetven induló közül.”

A klubnál nyáron sincs pihenő: folyamatosak az edzések, és lehet becsatlakozni. Július 16–21. között edzőtábort szerveznek, míg augusztus második hetében a Delta SE-vel közös táboruk is lesz. Legközelebb szeptemberben lesz verseny, az már Ausztriában.