Magyarország - Spanyolország 63-65 (14-20, 22-13, 9-13, 18-19)

Női válogatott felkészülési mérkőzés, Sopron, 500 néző. V.: Benczur, Tóth C. , Győrfy.

Magyarország: STUDER 10. Lelik, DUBEI 12/6, Goree 8, Határ 9. Cs.: KISS V. 10/6, Aho 5/3, Török 3/3, Varga A., Ruff-Nagy 4, Kányási 2, Horváth B.Szövetségi kapitány: Székely Norbert.

Spanyolország: Casorla 4, OUVINNA 5/3, Condé 4, Carrera 7, Gil 7. Cs.: Casas 4, Dominguez, TORRENS 21/3, Ginzo 4, Pendande 2, RODRIGUEZ 6/6, Quevedo 3. Szövetségi kapitány: Miguel Mendez.

Studer és Határ révén két gyors kosárral indított a jövő csütörtökön kezdődő Eb-re készülő női válogatottunk. Növelhettük volna az előnyt, de eladták a lányok a labdát, Carrera két duplával egyenlített. A szakasz derekán Ouvinna triplájával fordítottak a spanyolok, majd egymás hibáiból éltek a csapatok. A holtpontról"a rutinos Torrens a vendégeket mozdította el. Válogatottunk hosszú kosárcsendjét labdaszerzés után Ruff-Nagy törte meg. A spanyolok a palánkunk alatt szerzett lepattanók utáni kosarakkal tartották előnyüket. A szakasz Torrens hármasával zárult, Ruff-Nagy, ha kicsivel is, de időn túl talált be a félpályáról. A második negyed is Studer kosarával indult. A túloldalon az ex-soproni Casas talált be betörésből, majd Török megszerezte az első magyar triplát, Kiss V. hármasával pedig a szakasz közepén egyenlített a válogatott. Rodriguez hármasával és Quevedo 2+1-es játékával ismét ellépett ellenfelünk. A félidő végén Dubei vezérletével egy 7-0-lal fordítottunk, s 3 ponttal vezettünk félidőben. Szünet után több, mint 3 percig nem esett kosár. Ouvinna szerzett labdát, majd duplát, Torrens ziccerével fordítottak a spanyolok. Studer majd Kányási villant, majd mindkét fél sokat hibázott. Torrens bravúros duplájára Dubei szép triplával felelt. A negyed végén eladott labdáinkból egy 7-0-lal fordított ellenfelünk. A záró szakasz elején Határ közeli kosaraival tartottuk a lépést a spanyolokkal, akiknek mindenre volt válaszuk. A szakasz derekán 6 pontos hátrányt felezett meg Aho triplája. Rodriguez is hármast dobott, de egy pazar 8-0-lal fordítottunk 2 perccel a vége előtt, de a végén Torrens rutinja döntött.

Székely Norbert: