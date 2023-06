A Magyar Sportlövők Szövetsége új válogatási elvek alapján márciusban kezdte meg a válogatást a koreai changwoni junior-, és a bakui felnőtt világbajnokságokra. A nem egészen két hónapos időszakban a puska és pisztoly szakágak versenyzőinek négy külföldi és hat hazai ranglistaversenyen volt alkalmuk pontszerzésre, mellyel versenyszámonként és korcsoportonként az első tízbe kvalifikálhatták magukat.

Május utolsó és június első hétvégéjén minden érintett versenyszámban négy vb-válogató versenyt rendeztek a top tíz részére, összevont korcsoportos döntővel, így a két hétvégén a tíz legerősebb versenyző négyszer is megmérethette magát, közülük is a legerősebbek – ezáltal fontos pontokat szerezve – pedig kétszer is döntőzhettek. A Győri Lövész Klub két juniorversenyzője is kiharcolta helyét legerősebb versenyszámukban. Laczik Dávid 25 m-es gyorstüzelő pisztoly-, míg Szurdi Levente 10 m-es légpisztoly számban álltak a céltáblák elé a hazai legjobb felnőtt és junior társaik között.

A gyorstüzelő pisztolyos juniorok jó formáját mutatja, hogy a junior fiúk és felnőtt férfiak összevont döntőjében a teljes dobogót a tavalyi Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett junior csapat tagjai foglalták el: sorrendben Rédecsi Máté (BHSE), Nagy Ákos Károly (TVSC) és Laczik Dávid (Győri LK). Utóbbi bizakodóan tekinthet előre, hiszen a négy versenynap eredményei alapján a juniorok között a 3. és az összevont eredményjegyzékben is az 5. helyen áll, mindössze két felnőtt versenyző előzi meg.

Szurdi Levente mind a négy napon rendkívül kiegyensúlyozott formában versenyzett, kétszer is új egyéni csúcsot tudott lőni és mindkét döntős napon bekerült a junior fiúk és felnőtt férfiak összevont nyolc fős döntőjébe. A döntőben a rutin sokat számít és a fiatal győrinek ezek voltak az első felnőttekkel közös döntői, melyeken tisztesen helyt állt. Szurdi az alapversenyekben és a döntőkben nyújtott teljesítményével a juniorok között a 2. helyen végzett.

Eredményével kapcsolatban Laczik Zsolt a Győri Lövészklub vezetőedzője és Boros László utánpótlás-edző is elégedettségét fejezte ki. A győri sportvezetők azt remélik, hogy Levente is tagja lehet a junior vb-re utazó csapatnak. Laczik Zsolt hozzá tette: "A junior-világbajnokságra utazó csapat összetételére a szövetségi kapitány tesz javaslatot a MSSZ elnökségének, s a csapatösszeállítást nagyban befolyásolhatja az idei büdzsé is."