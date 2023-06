Évek óta hagyomány Ménfőcsanakon, hogy a nyári szünetben foci tábort szerveznek a legfiatalabb korosztályú játékosoknak. A tematikusan felépített tábor célja a játékosok egyéni képességeinek fejlesztése technikai, taktikai és mentális területen.

Tillinger Dóra és Tóth Zoltán utánpótlás edzők irányításával és szervezésével telnek a napok a 7-14 éves korú gyerekek számára, az edzések mellett játékokkal, kirándulásokkal is színesítik a tábor napjait. A szakmai fejlődés mellett kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy a gyermekek képesek legyenek társaikkal együttműködni, csapatban dolgozni, növeljék az önbizalmukat, ami később visszaköszönhet majd a versenyidőszakban is.

Természetesen az edzés kapja a főszerepet, de gondoskodnak olyan programokról is, mint a legutóbbi alkalommal, amikor Kassai Viktor és felesége, Kulcsár Katalin tartottak élménybeszámolót a fiataloknak, akik nagy ovációval fogadták a vendégeket.

A volt és a jelenlegi FIFA-játékvezető rengeteg élményt osztott meg a gyerekekkel, a különböző világbajnokságok, BL-mérkőzések történései szerepeltek a beszélgetések során és közös fotózásra, majd autogram osztásra is sor került.

Fotó: Matesz Ádám