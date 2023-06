Szlovákia–Magyarország 67–89 (12–16, 20–24, 21–15, 14–34)

Ljubljana, női Európa-bajnokság, 600 néző. V.: Vulic (horvát), Jacobs (belga), Tomic (horvát).

Szlovákia: Wrzezinski 7/3, Paleniková 6, Buknová, MORACVIKOVÁ 9, Jakubcová 8. Cs.: DUDASOVÁ 15/9, OROSZOVÁ 9/3, Mistinová 6, Stasová 5, Sedlaková. Szövetségi kapitány: Juraj Suja.

Magyarország: Studer 5/3, LELIK 15/6, DUBEI 17/9, GOREE 16/3, KISS V. 22/3. Cs.: Ruff-Nagy, Határ 4, Aho 2, KÁNYÁSI 5/3, Török 3, Horváth B., Varga A. Szövetségi kapitány: Székely Norbert.

Közel másfél perc elteltével Moracviková a szlovákoknak szerzett vezetést. A palánkunk alatt szedett lepattanókból dobott kosarakkal a szlovákok elléptek. Az első hat magyar pontot szerző Kiss V. versenyben tartotta válogatottunkat, majd a szakasz derekán Dubei egalizált. Dudasová triplájával újra északi szomszédaink kerültek előnybe. A negyed hajrájára alacsony szerkezetre állt át csapatunk, és ez nagyon bejött: labdaszerzések után Goree vezérletével egy 6–0-val fordítottunk. A szakasz végén ellenfelünk időkérése sem törte meg a lendületet, Studer szerzett labdát, majd 2 pontot, 4 egységnyi előnnyel zártuk az első szakaszt.

A második etap Wrzesinski – lánykori nevén Bálintová – triplájával kezdődött. Váltva estek a kosarak, Dubei, Goree és a triplát szerző Studer révén tartottuk az előnyt. A szakasz derekán Határ és Lelik első kosarával tíz pontra nőtt az előny. Ellenfelünk időkérése után megtört a lendület, büntetőkből megfelezte hátrányát Szlovákia – nagyon kellett Dubei hármasa. Ellenfelünket Jakubcová büntetőkkel tartotta versenyben, de Lelik és Kiss és Goree nem engedte 5 pontnál közelebb a szlovákokat, 8 pontos előnnyel fordultunk.

A második félidőre igen agresszív védekezéssel, a játékot gyorsítva jöttek ki a szlovákok, ám a betörésből eredményes, majd triplát is szerző Lelik jóvoltából tartottuk az előnyt. A harmadik negyed közepén Oroszová hármasával próbált zárkózni Szlovákia, amely a lepattanókat a palánkunk alatt rendre visszaszerezve egy 10–2-vel 2 pontra feljött. Kiss büntetőkkel, majd triplával próbálta átlendíteni a holtponton válogatottunkat. A szakasz Mistinová duplájával és 2 pontos magyar vezetéssel zárult.

Jakubcová egyenlítést érő kosarával indult a záró etap, miközben csapatunk sorra adta el a labdákat. Büntetőket hibáztak a szlovákok, Dubei pedig egészpályás "szóló" végén dobott parádés triplát, majd – miután mi is szereztünk támadó lepattanót az apró Kányási harcossága révén – duplát. A győri játékos vezérletével szédületes 23–3-as rohamot mutatott be válogatottunk, hiába kért kétszer is időt az ellenfél. Dudasová ugyan megtörte a hosszú szlovák kosárcsendet, de ez már nem számított, Kányási kosarával meglett a közte 20, a negyedik negyed remek játékával győzelemmel kezdte az Eb-t válogatottunk.

Székely Norbert így értékelt: