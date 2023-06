Bácskay Csenge és Mészáros Krisztofer is két-két szeren döntőbe jutott a Tel-avivi Torna Challenge Világkupán. Rajtuk kívül Kiss Balázs, Molnár Botond és Makai Lilla is finalista lett az első selejtezős napon.

Bácskay ugráson (4. helyen) és felemáskorláton (8.), míg Mészáros talajon (1.) és lólengésben (2.) jutott a nyolcas döntőbe. Kiss Balázs gyűrűn (5.), Molnár Botond talajon (7.), Makai Lilla pedig felemáskorláton (4.) lett finalista. Szilágyi Nikolett ugráson, Tomcsányi Benedek lólengésben selejtezett, de egyikőjük sem lépett a nyolc közé.

Mészáros Krisztofer, Molnár Botond és Tomcsányi Benedek a Győri AC versenyzői.

Draskóczy Imre, a nők szövetségi kapitánya elmondta, összességében elégedett az első selejtezős nappal. „Külön öröm számomra, hogy felemáskorláton két magyar is lesz a fináléban. Mindenki igyekezett a legjobbat kihozni magából. Bácskay Csenge két szeren is finalista lett, rajta kívül pedig Makai Lilla is kiharcolta a döntőben való részvételt.

„Mészáros Krisztofer jó formát mutat. Annak meg kifejezetten örülök, hogy Kiss Balázs, aki egy sérülésből tért vissza, egyre magabiztosabb. Molnár Botond Várna után itt is döntőzik, bízom benne, hogy mindenki még rá tud tenni egy lapáttal a döntőben” – nyilatkozta Szűcs Róbert a válogatott keret edzője.

A magyarok pontszámai az egyes szereken

Férfiak

Lólengés

Mészáros Krisztofer 14.200 pont

Tomcsányi Benedek 12.200

Gyűrű

Kiss Balázs 13.200

Mészáros Krisztofer 11.850

Talaj

Mészáros Krisztofer 13.950

Molnár Botond 13.300

Nők

Felemáskorlát

Makai Lilla 12.833

Bácskay Csenge 11.667

Ugrás

Bácskay Csenge 12.750

Szilágyi Nikolett 12.317