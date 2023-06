Hamarosan megkezdik a tornászok a felkészülést az olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. Kovács István, a férfiak szövetségi kapitánya elmondta, továbbra is közös nagy célnak mondható, hogy a fiúk csapatban kvótát szerezzenek a párizsi olimpiára. Ezt az őszi antwerpeni világbajnokságon tehetik meg. Ott a legjobb 12-ben kell végezniük.

„Július első hetében megkezdjük a felkészülést, 8-án pedig megkezdődik a törökországi edzőtábor. Utána a válogatóversenyeken és az ellenőrző ­versenyeken kiderül, hogy kik alkotják majd a csapatot. Ennek a gerince már megvan. Úgy gondolom, hogy ha semmi rendkívüli nem következik be, akkor Mészáros Krisztofer, Molnár Botond és Balázs Krisztián utazik a vb-re. Hozzájuk csatlakozik majd még két tornász” – számolt be minderről Kovács István.

Mészáros Krisztofer és Molnár Botond a Győri AC versenyzői.

Megújított gyakorlatokkal indulnak a fiúk a vb-n.

„Egy-két új elemet kell beépíteni. Az előttünk álló közel három hónapos időszaknak ez a funkciója, ugyanis ahhoz, hogy a legjobb 12-ben végezzünk a csapattal, hibátlan versenyzésre van szükség, és anyagerősebb gyakorlatokkal kell indulni az antwerpeni világbajnokságon” – összegzett a kapitány.