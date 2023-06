A versenyen Sensei Bokor Anita csapata ismét szépen teljesített. Több kezdőnek is ez volt az első versenye. Lengyelországból, Ausztriából és Horvátországból is érkeztek versenyzők erre a nagyon jól szervezett izgalmas versenyre. Több kategóriában is a Kaizeneseknek most is egymás ellen kellett küzdeniük, így a nap végén egymás mellett álltak a dobogón.

I. helyezés

Bödecs Alexa

Deac Lara

Djilali-Saiah Lotti

II. helyezés

Gubucz Kata

Töreky Ramóna

III. helyezés

Pollai Patrik

Kiss Melinda

Roger Verstraeten

Sulyok Dávid

IV. helyezés

Végh Szabolcs, (sajnos sérülés miatt nem tudta folytatni)

Orosz Dávid

Borza Hunor Szilveszter