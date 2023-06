A magyar atlétikáért végzett munkája elismeréséért a Magyar Atlétika Dicsérő oklevele kitüntetésben részesült a közelmúltban Kiss Dániel, a Győri AC atlétikai szakosztályának vezetője.

Kiss Dániel általános iskola 7. osztályában a Győri Dózsában futóként kezdte atléta pályafutását, egészen az érettségiig volt futó, majd mikor Pécsre került egyetemre, a PVSK-ban a dobások – a súlylökés és a diszkoszvetés – keltették fel az érdeklődését. Már dobóatlétaként tért vissza Győrbem a GYAC-hoz. Itt Farkas Roland felkérésére 2014-ben már az edzői csapatot erősítette, 2020-ban pedig megválasztották szakosztályvezetőnek. A közel tízéves edzői pályafutása alatt sikerült kinevelnie több országos bajnokot és válogatott szintű sportolót. Az utóbbi pár évben a parasport is a mindennapjai része lett. Célja, hogy versenyzőit minél magasabb szintre juttassa, és eredményes felnőtt sportolókat adhasson az atlétikának.

„Természetesen nagy büszkeség, hogy az éves küldöttgyűlésen ilyen elismerésben részesültem, meglepett, nem számítottam rá” – kezdte Kiss Dániel, aki örömmel újságolta, hogy az elmúlt évek munkája egyre jobban beérik Győrben. A GYAC fiatal atlétái közül az U18-as válogatott viadalon várhatóan 4 atléta állhat majd rajthoz, az U20-as Európa-bajnokságon is lesz induló váltóban, a szakosztálynak három versenyzője is EYOF-aspiráns, és bár az U20-as válogatott keretet még nem hirdették ki, van esély, hogy többen ott legyenek.

„Mindenképpen ki kell emelnem Losonczi Blankát. Súlylökőnk meghívást kapott a jövő hétvégi Magyar Nagydíj-sorozat nyíregyházi állomására, mely a World Athletic Continental Tour Bronze néven fut” – folytatta Kiss Dániel, aki a két parasportolójáról is beszélt.

„Sajnos sem Árpásiné Varga Mártának, sem pedig Szomszéd Máténak nem jött össze a világbajnoki szint, de nem keseredünk el, folytatjuk a munkát, és jövőre mindent megteszünk azért, hogy a

para Eb-n, a para vb-n és a paralimpián is ott legyenek sportolóink” – mondta a szakosztályvezető.

Ami még említést érdemel, az U10-es és az U12-es csapat a Kölyökből atléta-programban részt vehet az országos fesztiválon, ahova több fordulón keresztül lehetett eljutni. Húsz GYAC-atléta lesz ott, azaz elmondható, hogy a klubnál a 11 edző az U10-től egészen az U23-ig foglalkozik versenysportolókkal, felnőttben pedig két paraatléta is készül náluk.

Kiss Dániel mellett egyébként Farkas Roland is vehetett át díjat a közelmúltban, ráadásul kettőt is, magkapta a Győr Sportjáért elismerést, míg a Magyar Diáksport Szövetség mint legeredményesebb testnevelő díjazta a szakembert. Ezen felül Kiss és Farkas is benne van a sikeres edzői programban és az utánpótlásedzői programban is.

Farkas Roland Radnóti Ákos alpolgármester (balra) és Dézsi Csaba András polgármester között.

Fotó: gyor.hu

„Nagy öröm ért nemrégiben, hiszen kiderült a budapesti világbajnokságon több volt tanítványom is vezető versenybíróként, illetve versenybíróként részt vesz. Mindig is arra törekedtem, hogy ne csak sportolókat neveljek, hanem olyan embereket, akik más módon hozzájárulnak az atlétika sikeres működéséhez” – mondta végezetül Kiss Dániel.