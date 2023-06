„Szomszédvárak” találkozója

A sok nagy csatát „megélt”, számos emlékezetes mérkőzést „őrző” öttevényi gyepen vasárnap 12 órától két helyi öregfiúk csapat lép majd elsőként pályára, s játszik kétszer 25 perces barátságos meccset. Ezután a hétköznapokon jó kapcsolatot ápoló, ám a bajnokikon mindig parázsmeccseket vívó két „szomszédvár”, az Öttevény és a Kunsziget legjobbjai vívnak szintén rövidített meccset.

Amikor az NB I egyik legjobbja jött Öttevényre

„Amikor összeállítottuk a programot, nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy méltón köszönthessük azokat az öttevényi játékosokat, akik sokat tettek a helyi labdarúgásért.

Az egyesület gazdag múltjáról sokat mond, hogy már a hatvanas években volt olyan megye I-es csapatunk, amely nem egyszer a bajnokság legjobbjait is megtréfálta vagy nagy Magyar Kupa-menetelés után az akkori NB I egyik legjobbját, a Tatabányát fogadhatta tétmeccsen Öttevényen. Az akkori csapatból sajnos már sokan eltávoztak, de az élő legendáikat külön-külön köszöntjük a jubileumon” – tudtuk meg Bider Zsolt polgármestertől, aki korábban maga is volt vezetője az ÖTC-nek.

Örömfoci több meccsen

A helyi nagyszerű labdarúgók mellett négy remek erőkkel álló öregfiúk (ETO, FTC, Újpest és Felvidéki legendák) együttes is örömfocit játszik majd Öttevényen. „Elsőként, 14.30-től az ETO és az Újpest vonul a játéktérre, majd 15.25-től a Fradi és a Felvidéki legendák csap össze. A bronzmeccs 16.20-kor, míg a döntő 17.15-kor kezdődik. Utóbbin klasszikus Fradi-Újpest vagy zöld-fehér rangadó is összejöhet” – mondta Peczár László, az Öttevény jelenlegi elnöke, aki korábban az ETO ügyvezetője is volt és több mint 10 évig szervezte a Fehér Miklós emléktornákat Győrben.

Hozzátette: örül, hogy most visszaadhat valamit annak az öttevényi egyesületnek, ahol anno ő is focizni kezdett.

Curtis is focizhat Öttevényen

Ami biztos, hogy az Újpest a '98-as bajnokcsapatra épít majd Öttevényen. Vagyis Véber György, Jenei Sándor, Kabát Péter, Tamási Zoltán, Egressy Gábor és Vermes Krisztián ott lesz a minitornán, s az sem elképzelhetetlen, hogy a rapper Curtis is focizik lila-fehér színekben Öttevényen.

A Fradi öregfiúk között szerepelhet a '95-ös BL-menetelés egyik hőse Keller József vagy az egykori NB I-es gólkirály, Fischer Pál is. A győri zöld-fehéreket Hajszán Gyula, Herczeg Miklós és Lipták Zoltán képviselheti. A fociünnepet a kicsiknek ugrálóvár színesíti, miközben a pálya mellett bográcsételek is főnek vasárnap Öttevényen.